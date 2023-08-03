"الإخوان" فيلم مغربي يحصد أعلى المشاهدات .. ما قصته؟

استطاع الفيلم السينمائي الطويل “الإخوان” تصدر إيرادات القاعات السينمائية داخل المغرب، خلال سنة 2022، حيث احتل المرتبة الأولى، متفوقا على مجموعة من الأعمال السينمائية المغربية والأجنبية المعروضة في الفترة نفسها بدور السينما المغربية، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة هسبريس المغربية.

وكشف الفنان المغربي عبد العالي لمهر، الشهير فنيا بلقب “طاليس”، كاتب سيناريو الفيلم، بناء على وثائق تحصل عليها من المركز السينمائي المغربي، أن فيلمه السينمائي الذي صدر السنة الماضية حصد المركز الأول في قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في جميع دور العرض السينمائية.

وعبر طاليس عن سعادته البالغة بالنجاح الذي حققه شريطه الأول في عالم الفن السابع، مبرزا أن أزيد من 300 ألف شخص شاهد العمل الذي تخطت إيراداته مبلغ 16363958 درهما، تلاه في المرتبة الثانية الفيلم المثير للجدل “قرعة ميريكان”.

ويحكي فيلم “الإخوان” قصة 3 أصدقاء ينحدرون من حي صفيحي بالدار البيضاء، كل واحد منهم له قصته الفرعية، سيفكرون يوما ما في خلق “البوز” عبر تصوير فيديو للترفيه فيما بينهم، قبل أن يقرروا عدم عرضه، إلا أنه سيتم تسريبه عبر الإنترنت ليكون سببا في إصدار مذكرة بحث أمنية في حقهم.

ويعد هذا العمل سابقة في المشهد السينمائي الوطني، إذ ناقش موضوعا حساسا في قالب يمزج بين التراجيديا والكوميديا، وجمع نخبة من الممثلين ينتمون لأجيال مختلفة، وهو عبارة عن بطولة جماعية بين كل من “طاليس” والفنانين الرواد مثل فضيلة بن موسى، وعبد اللطيف خمولي، وراوية، وفاطمة بوشان، وصلاح الدين بنموسى، إلى جانب أعضاء مجموعة “إيموراجي”، من بينهم الثنائي الكوميدي سعيد ووديع، ورشيد رفيق، ومحمد باسو، وأيوب إدري، وكريمة أولحوس، ويوسف أوزيلال، الشهير بـ”فاطمة التاويل”، والراقصة مايا.