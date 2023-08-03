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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية

صدى البلد

 

أمرت جهات التحقيق حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية 

 

وكانت، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، وسلاح ناري وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "ه س ه" 50 سنة عاطل مقيم دائرة المركز، سبق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

القناطر الخيرية الهيروين القليوبية المواد المخدرة هيروين وسلاح

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