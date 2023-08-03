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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|OnePlus تطرح موبايل جديد بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة.. إزاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

آيفون الغلابة.. موبايل Realme C53 بنفس التصميم وسعر رخيص جدا

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي شيك من ريلمي فلابد ان تتعرف على هاتف Realme C53 حيث يأتي بشاشة من نوع IPS مقاس 6.74 بوصة ودقة FHD+ بتردد 90 هيرتز ومعالج من نوع Unisoc Tiger T612 مع بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 33 واط .. فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف Realme C53 وما هي أهم مميزاته وعيوبه على النحو التالي فيما يلي.

 

المنافس لسامسونج وOppo.. موبايل Infinix بسعر 2200 جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

 

الهاتف الأفضل مبيعا.. عرض على موبايل شاومي بسعر 2000 جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهور يوليو وأغسطس.

 

ابعد عن iPhone 15 وخليك في 14.. اعرف السبب

من المتوقع وصول سلسلة iPhone 15 هذا الخريف مع زيادة في السعر وتقليص حواف الشاشة. ومن المثير للاهتمام أن الطلب على السلسلة القادمة حاليًا يعتبر أقل مما كان عليه في سلسلة iPhone 14 عندما تم إطلاقه في العام الماضي.

 

بنص سعر Apple Watch.. أحدث ساعة ذكية بشحن يمتد إلى 10 أيام

تواصل Amazfit توسع خط منتجاتها، فأطلقت الشركة ساعة Bip 5 الذكية منخفضة التكلفة، التي تأتي بشاشة TFT بقياس 1.91 بوصة، و بطارية سعة 300 مللي أمبير، وميزات تتبع الصحة. وهي الآن متاحة بأقل من 100 دولار. وفيما يلي التفاصيل .

تحذير من النصابين.. ازاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

تتعدد الطرق التي يمكن استخدامها للتأكد من صحة جهاز الآيفون iPhone، ولكن الطريقة الأكثر موثوقية هي التحقق من رقم التسلسل الخاص بالجهاز.

 

سامسونج بتبيع ببلاش..أفضل موبايل سامسونج بسعر اقتصادي في مصر

هناك معركة شرسة للحصول على أفضل الهواتف الرخيصة ، ومن تختاره يعتمد على المبلغ الذي تريد دفعه مقابل هاتفك. لذلك سنقدم أرخص وأفضل هذه الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة لهواتف العملاق الكوري الجنوبي سامسونج.

 

لأصحاب الرواتب القليلة..أرخص تكييف سبليت 2.25 حصان في مصر

تصدرت الأخبار المتعلقة سبب ارتفاع درجات الحرارة في العالم وفى مصر والمنطقة العربية خلال الفترة الحالية مواقع التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، وظهرت على الساحة العديد من المصطلحات المتعلقة بـ الظواهر الجوية الحارة التي تمر بها مصر حاليا مثل ظاهرة القبة الحرارية وظاهرة النينو، تلك الظواهر التي أدت إلى وصول درجات الحرارة لمعدلات غير مسبوقة تصل إلى 50 درجة مئوية في الظل.

 

OnePlus تطرح موبايل جديد بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة

طرحت شركة وان بلس الصينية، أحدث هواتفها الذكية إلى الأسواق العالمية تحت اسم OnePlus Nord 3، والذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الشباب.

 

بـ7400 جنيه.. إنفينيكس تتحدى الكبار بأولى هواتفها للألعاب

أعلنت شركة إنفينيكس Infinix الصينية، وهي واحدة من أشهر شركات تصنيع الهواتف الذكية في العالم، عن إطلاق أول هاتف مخصص للألعاب من إنتاجها، والذي تم تصنيعه خصيصا لهواة الألعاب بصورة كاملة من حيث المواصفات ومن حيث الأداء.

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