ترامب : أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض علي

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض عليه بتهمة اقتحام مبنى الكابيتول.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: "أنا ذاهب إلى واشنطن ليتم القبض علي لتحديي انتخابات مزورة ومسروقة.. إنه لشرف عظيم لأنني سوف أعتقل من أجل هذا الأمر”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن المدعي العام ميريك جارلاند، بتوجيه من الرئيس جو بايدن، سيتهمه بارتكاب أكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكنك تخيلها.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، قبل جلسة المحكمة المقرر عقدها اليوم: “أمر جو بايدن المدعي العام بتوجيه الاتهام إلى المرشح الجمهوري البارز والرئيس السابق للولايات المتحدة، بأكبر عدد ممكن من الجرائم التي يمكن تخيلها".

وأشار الرئيس الأمريكي السابق، إلي أنه اضطر إلى إنفاق الكثير من الوقت والمال في الدفاع.

وأوضح ترامب، أن "الديموقراطيون لا يريدون المشاركة في السباق الرئاسي ضدي، وإلا لما ارتكبوا هذا التسلح غير المسبوق للقضاء”.