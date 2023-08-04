عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بيطبخ ويغسل.. Google تخترع روبوتات للأعمال المنزلية.. بيتصرفوا زي البشر وبيكسبوا ملايين.. غزو الروبوتات لانستجرام يدفع "ميتا" لهذا القرار

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أوبر تعمل على اختراع روبوت دردشة جديد منافس لـ ChatGPT

مع استمرار الزخم والضجة الإعلامية  حول تقنية  الذكاء الاصطناعي  التوليدي التي بدأت شرارتها شركة "أوبن إيه آي" OpenAI مع  ChatGPT ، تبحث الشركات كلها حاليا عن طرق لدمج هذه التكنولوجيا في عملها ومنصاتها ومنتجاتها الخاصة لتحسين الخدمة والاستفادة من هذه الشعبية لأنفسهم، أحدث المنضمين لهذه القافلة شركة أوبر.

 

حكايات قبل النوم.. ساعة ومنبه بالذكاء الاصطناعي يغزو الأسواق

بدأ الذكاء الاصطناعي يكون جزءًا أساسيًا في عدد من الأجهزة التي كانت حتى وقت قريب تقليدية وعادية، من ضمنها الساعة والمنبه، هناك ساعة جديدة تسمى Loftie Clock يتم التحكم فيها بالصوت والجديد في الموضوع أنها تحكي قصص ما قبل النوم.

 

بيطبخ ويغسل.. Google تخترع روبوتات للأعمال المنزلية

قريبا ستصبح الأعمال المنزلية أسهل من أي وقت مضى بفضل تقنيات شركة "جوجل" Google التي تعمل حاليا على تعزيز مستوى أداء الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي لتجعلها قادرة على القيام بكل الأعمال المنزلية الروتينية من غسيل وطبخ وكنس.

 

بيتصرفوا زي البشر وبيكسبوا ملايين.. غزو الروبوتات لانستجرام يدفع "ميتا" لهذا القرار

بدأت أدوات  الذكاء الاصطناعي  التوليدي في الانتشار خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت شرارة البدء من  ChatGPT  لتنطلق بعدها المئات من البرامج المشابهة، منها التي تفبرك الصور وأخرى تفبرك الأصوات وتقوم بنسخها لاستخدامها بطرق مزيفة.

 

غفوة ورسائل استغاثة.. مهام إضافية لمفاتيح الصوت في آيفون.. اعرفها

تقدم أزرار التحكم بالصوت في هواتف آيفون العديد من الميزات المهمة، حيث لا يقتصر دورها على رفع وخفض الصوت فقط، ولكن زودتها شركة آبل ببعض الميزات السرية التي قد لا يعرفها أغلب مستخدمي iPhone.

 

لتسهيل البحث.. جوجل تضيف تحديث ومزايا جديدة لمتصفح كروم

تعمل شركة جوجل Google، على طرح بعض التحديثات الجديدة لمتصفح الويب كروم Chrome، والتي من شأنها أن تسهل العثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها ، سواء كنت تقوم بتنزيل مجموعة من الملفات أو مجرد تصفح الويب.

 

 


 

جوجل آيفون ميتا Google ChatGPT روبوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| العاصفة بدأت بتلك المناطق.. الأرصاد تحذر

بعد ساعات من قرار المركزي|مفاجأة في سعر الدولار رسميا الآن مقابل الجنيه

عاصفة غير متوقعة|3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تفجر مفاجأة

فيديو يثير الدهشة| حقيقة استرداد رونالدو قميصه من شيكابالا بشكل مفاجئ .. ماذا حدث ؟

800 جنيه|مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار21 بعد قرار البنك المركزي

ساديو ماني: ما حدث أمام الزمالك أمر جنوني

الحق اشتري.. تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا.. وقيمة عيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من إثيوبيا بعد اشتباكات عنيفة في إقليم أمهرة

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا|OnePlus تطرح موبايل جديد بمواصفات رائعة وتكلفة متوسطة.. إزاي تتأكد إن موبايل آيفون اللي معاك أصلي مش مضروب

أخبار التكنولوجيا|40 دقيقة فقط.. الصين تعتزم تقييد وصول الأطفال إلى الإنترنت.. والذكاء الاصطناعي يتفوق على الفحص التقليدي في اكتشاف سرطان الثدي

موبايلات الجامعة.. 3 هواتف نفس شكل آيفون وبأرخص سعر لن تتخيله

هدية الثانوية العامة.. منافس آيفون وبنصف سعره| تفاصيل

عشاق سامسونج على موعد مع بديل Galaxy S23 وأرخص هاتف رائد .. تفاصيل

شاومي تفاجئ الشباب بموبايل جبار وسعر مناسب

أرخص تكييف 1.5 حصان في مصر

أخبار التكنولوجيا|السلطات الأمريكية تزيل لافتة شعار تويتر الجديد «X».. وتحذير عاجل للملايين من هذا التطبيق

ترشيحاتنا

الأمن يكشف لغز سرقة لافتات حكومية بمصر الجديدة ويضبط الجناة

حقيقة غلق منطقة الأهرامات بالجيزة لمدة شهرين لأعمال التطوير

بث مباشر .. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

منشور عبر الفيس بوك يقود الشرطة لضبط تاجر هيروين بدار السلام

القوافل الدعوية وافتتاحات المساجد في وزارة الأوقاف اليوم الجمعة

المزاح يتسبب في كارثة بالتجمع الخامس .. ضبط شاب يقود برعونة| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة تامر هجرس تثير الجدل بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها.. شاهد

بالتاتو.. جوري بكر تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

اصنعي واقي الشمس بنفسك.. طريقة عمل صن بلوك في المنزل بأقل التكاليف

أكلة تقوي قلبك.. أسهل طريقة لعمل زبدة الفول السوداني

فيديو

وشوش الحصان وقرأ الأذكار.. ما علاقة أعمال السحر بتخلص شاب من والدته؟

من شدة الحر.. تفاصيل مثيرة في حريق معبد بوذا العظيم بالصين| فيديوجراف

العالم بيغلي.. حرائق المتوسط تدمر تونس والجزائر وتقتل 40 شخصًا.. فيديوجراف

قرار قضائي.. مفاجأت جديدة في قضية مقتل طبيب الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: مدينة السحر والجمال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ذكرى وفاة رائد الأدب المسرحى

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القمة الروسية الأفريقية.. مكتسبات أفريقية ومصالح روسية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: توبتك مرفوضة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. الحياة من داخل الفرن !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صراع عالمي على الكعكة الإفريقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ