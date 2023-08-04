أخبار التكنولوجيا|بيطبخ ويغسل.. Google تخترع روبوتات للأعمال المنزلية.. بيتصرفوا زي البشر وبيكسبوا ملايين.. غزو الروبوتات لانستجرام يدفع "ميتا" لهذا القرار

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع استمرار الزخم والضجة الإعلامية حول تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي التي بدأت شرارتها شركة "أوبن إيه آي" OpenAI مع ChatGPT ، تبحث الشركات كلها حاليا عن طرق لدمج هذه التكنولوجيا في عملها ومنصاتها ومنتجاتها الخاصة لتحسين الخدمة والاستفادة من هذه الشعبية لأنفسهم، أحدث المنضمين لهذه القافلة شركة أوبر.

بدأ الذكاء الاصطناعي يكون جزءًا أساسيًا في عدد من الأجهزة التي كانت حتى وقت قريب تقليدية وعادية، من ضمنها الساعة والمنبه، هناك ساعة جديدة تسمى Loftie Clock يتم التحكم فيها بالصوت والجديد في الموضوع أنها تحكي قصص ما قبل النوم.

قريبا ستصبح الأعمال المنزلية أسهل من أي وقت مضى بفضل تقنيات شركة "جوجل" Google التي تعمل حاليا على تعزيز مستوى أداء الروبوتات العاملة بالذكاء الاصطناعي لتجعلها قادرة على القيام بكل الأعمال المنزلية الروتينية من غسيل وطبخ وكنس.

بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الانتشار خلال الأشهر القليلة الماضية، وكانت شرارة البدء من ChatGPT لتنطلق بعدها المئات من البرامج المشابهة، منها التي تفبرك الصور وأخرى تفبرك الأصوات وتقوم بنسخها لاستخدامها بطرق مزيفة.

تقدم أزرار التحكم بالصوت في هواتف آيفون العديد من الميزات المهمة، حيث لا يقتصر دورها على رفع وخفض الصوت فقط، ولكن زودتها شركة آبل ببعض الميزات السرية التي قد لا يعرفها أغلب مستخدمي iPhone.

تعمل شركة جوجل Google، على طرح بعض التحديثات الجديدة لمتصفح الويب كروم Chrome، والتي من شأنها أن تسهل العثور بسرعة على المعلومات التي تحتاجها ، سواء كنت تقوم بتنزيل مجموعة من الملفات أو مجرد تصفح الويب.



