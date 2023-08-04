مفاجأة .. الإعدام ينتظر الهارب وجدي العربي لهذا السبب

أثارت شماتة الفنان الإخواني وجدي العربي، في وفاة نجل الفنان حسن يوسف ، استياء كبيراً من الجميع، بسبب تعليقه غير الأخلاقي على خبر وفاة عبدالله نجل الفنان الكبير حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، الذي توفي غرقا قبل أيام بإحدى القرى بالساحل الشمالي، الإخواني وجدي العربي وفقا للقانون المصري يواجه تهمة خطيرة لتحريضه علي الوطن من الخارج والانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية ودعواته للتحريض علي العنف ونشر الفوضى.

تنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ومادة 77 د: يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.