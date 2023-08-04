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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي : رمضان صبحي يقترب من الانضمام للزمالك

صدى البلد

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي النادي الزمالك دخلوا في مفاوضات قوية مع رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بيراميدز تمهيداً للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في حال رفع الإيقاف عن القيد.


وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" الزمالك يفاوض رمضان صبحي نجم فريق بيراميدز للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وتدعيم صفوف القلعة البيضاء بصفقة جماهيرية قوية في الموسم المقبل".

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وأضاف:"رمضان صبحي رحب بفكرة الانتقال إلى نادي الزمالك في حال رفع الإيقاف عن القيد بسبب غرامة سبورتج لشبونة البرتغالي ".

إسلام صادق الزمالك القلعة البيضاء الإعلامي إسلام صادق النادى الزمالك بيراميدز رمضان صبحي

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