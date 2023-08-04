أحمد سليمان بعد خروج الزمالك من البطولة العربية : لنا عودة عن قريب

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق على خروج الفريق الأول لكرة القدم من البطولة العربية عقب تعادله مع نادي النصر بنتيجة هدف لكل فريق.

وكتب أحمد سليمان فى تغريدة له عبر حسابه علي فيسبوك "‏قدمنا مباراة كبيرة وأداء عظيم ولم يكن التوفيق فقط حليفنا، شكراً للاعبي الزمالك الكبار الذين كانوا على قدر المسئولية رغم كافة الصعاب، شكراً للمدرب القدير أوسوريو الذي تفوق طيلة اللقاء على كاسترو مدرب النصر المدجج بالنجوم.

وأضاف"جمهور الزمالك العظيم فلا شكر يوفي حقهم ولا مدح يصف عظمتهم هم دائماً أبطال مساندين في كل الظروف، لنا عودة عن قريب وللزمالك رجالاً ستحميه 🙏💪"



وودع فريق الزمالك منافسات البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره النصر السعودى بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما امس الخميس على ملعب مدينة الملك فهد فى الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة.