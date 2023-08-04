أصدقائي ولاد واتخانقت مع أحمد فهمي بسبب صورة.. أبرز تصريحات هنا الزاهد

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج تفاعلكم، المذاع عبر شاشة قناة العربية للإجابة على 25 سؤال شخصي عنها وعن أعمالها الفنية، ورأيها في الوسط الفني.
وجاءت أبرز تصريحات هنا الزاهد متعلقة بأسرتها وزوجها الفنان أحمد فهمي وعلاقاتها بالوسط الفني، وتقييمها لأعمالها الفنية وحياتها الشخصية.
وفيما يلي أبرز تصريحات هنا الزاهد:
- انا بشوف نفسي قوية ومش مستعجلة على البطولة في السينما
- طلعت زكريا أبويا وأخواتي أقرب الناس ليا
- بعمل نمش في صوري على انستجرام
- بحضر مسلسل دراما وشكلي ساهم في شهرتي في البداية
- معنديش صديقة قريبة في الوسط الفني وكلهم معارف
- أنا طفلة جدا ومرة عملت لأختي فرح بلوك على الواتساب
- مبحبش الأغاني ومنى زكي هي نجمة مصر حاليا
- عملت فيلم "خطة جيمي" وأنا صغيرة ومش ندمانة على أعمالي
- تعبي في شهر العسل كان تجربة صعبة في حياتي ووصلت لـ 40 كيلو
- اتضايقت من أحمد لما صورني في المستشفى عشان هتفضل موجودة على السوشيال ميديا
- الإشاعات والمجاملات أسوء شيء في الوسط الفني وبعرف أفرق بين الكلام الصح وعكسه
- أنا ليا أصدقاء في الوسط الفني بس ولاد ومقابلتش بنت فنانة قريبة مني
- أحمد حاتم صديقي جدا وعلي ربيع وبحلم أخد جائزة عالمية