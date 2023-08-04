أصدقائي ولاد واتخانقت مع أحمد فهمي بسبب صورة.. أبرز تصريحات هنا الزاهد

حلت الفنانة هنا الزاهد ضيفة على برنامج تفاعلكم، المذاع عبر شاشة قناة العربية للإجابة على 25 سؤال شخصي عنها وعن أعمالها الفنية، ورأيها في الوسط الفني.

وجاءت أبرز تصريحات هنا الزاهد متعلقة بأسرتها وزوجها الفنان أحمد فهمي وعلاقاتها بالوسط الفني، وتقييمها لأعمالها الفنية وحياتها الشخصية.

وفيما يلي أبرز تصريحات هنا الزاهد: