روسيا تعلن قصف مواقع أوكرانية في 3 مناطق

قال رئيس المركز الصحفي لقوات "شرق" الروسية، أوليغ تشيخوف، إن الطيران الروسي قصف مواقع أوكرانية في ثلاث مناطق بجمهورية دونيتسك.





ووفقا لروسيا اليوم، أوضح تشيخوف، في تصريح له، أنه: "هاجمت القاذفات والمقاتلات الروسية تجمعاتالعدو في مناطق ماكاروفكا وستارومايورسكي وبريوتني، فيما تمكنت وسائل الدفاع الجوي من إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية".





وأشار إلى أنه في منطقة سوفخوز "أوكتيابر"، تمكنت المسيرات الروسية من تدمير سيارة بيك معادية،ودبابة في منطقة ماكاروفكا.





وذكر تشيخوف، أن الوحدات المتقدمة من مجموعة "شرق"، صدت هجوما شنته القوات الأوكرانية علىاتجاه أوروجاي وتم تكبيد العدو خسائر كبيرة واضطر للتراجع.





واكتشف الاستطلاع الروسي تقدم مجموعتين من مشاة العدو في مناطق شمال شرق ستارومايورسكيوجنوب زولوتايا نيفا، وتم القضاء عليهما.