3000 جنيه للجرام.. ماذا ينتظر أسعار الذهب الفترة المقبلة بعد قرار المركزي؟

قررت لجنة السياسة النقدية داخل البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس أس بنسبة 1%، ليصل سعر الفائدة في مصر إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

تأثير رفع أسعار الفائدة

وعن تأثير قرار رفع الفائدة، قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، إن رفع سعر الفائدة يحقق 3 فوائد كالتالي:

كبح جماح التضخم.

الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة.

ضبط السياسة المالية، عبر تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك، ويعاد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.

أما عن أسعار الذهب والدولار، أكد مستشار المركز العربي للدراسات، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الذهب والدولار، ملاذات آمنة يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون عند هبوط قيمة العملة، وبما أن الفائدة على مدخرات الجنيه سترتفع إلى 25% إذن سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار، وبالتالي تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه، مرجحا: "تراجع أسعار الذهب في الفترة القادمة".

من ناحية أخرى، توقع مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ناجي فرج، أن يرفع سعر الذهب بقوة خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن أن يصل إلى 2500 دولار للأوقية، خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحا أن هذا الارتفاع قد يأتي نتيجة تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وبالتالي ارتفاع سعر الذهب في مصر ليكسر حاجز الـ 3000 جنيه للجرام.

وأضاف فرج في تصريحات إعلامية أن إجمالي ما تم دمغه خلال الأشهر الثلاثة الماضية يقارب 40 طنا، معتبرا أن هذا مؤشر على إقبال المصريين على الذهب، باعتباره مخزن للقيمة، مشيرا إلى أن الذهب الآن يشهد استقرار في الأسعار ما بين 2150 إلى 2160 جنيها، بفعل مبادرة وزارة التموين "زيرو جمارك"، التي ساهمت في إدخال أكثر من نصف طن من الذهب منذ انطلاقها في شهر مايو الماضي.

وأوضح أن استقرار أسعار الذهب، عوض نقص عائدات المصريين وساعد على تهدئة سعر الدولار، كما أن سعر الذهب قارب السعر العالمي، وأصبح شبه ثابت في الأسواق.

الذهب يتجاوز 2000

من جانبه، أكد هاني جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب، باتحاد الغرف التجارية، أن تشهد أسواق الذهب تحركات عنيفة، على خليفة تراجع حجم الطلب الموسمي خلال الوقت الخالي، مشيرا إلى أن التحرك المتوقع، فوق الـ 2000 دولار للأوقية سوف يدع أسواق الذهب المحلية إلى الارتفاع حتى مع توازن حجم المعروض مع حجم الطلب.

وأضاف ميلاد، خلال تصريحات إعلامية، أن أسواق الذهب شهدت استقرارا نسبيا، في الاسعار بعد استقرار الذهب في الأسابيع الماضية على تحرك بسيط بين 2160 و2175 جنيهًا لسعر جرام الذهب عيار 21.

وكان البنك المركزي، أكد في بيانه، أمس أنه قد ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، مضيفا: كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.

وأردف البيان: وفي ضوء ما سبق، وأخذاً في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

وترى لجنة السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.