حصاد الزراعة.. بحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على القانون

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 154 ، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الفترة من 28 يوليو وحتى 3 أغسطس الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وسلط الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعميد هشام أحمد أبو مندور مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية

وخلال هذا الاسبوع عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى، كما عقد ايضا اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة آليات دعم صغار المزارعين وكذلك الحلول التطبيقية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة حتى يكون لها مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير.

كما تفقد القصير بعض البرامج البحثية لإنتاج التقاوي بمركز البحوث الزراعية ووجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالأبحاث التطبيقية التي تسهم في استنباط الأصناف الجديدة من التقاوي والبذور للمحاصيل الاستراتيجية،.كما اعلن، تجاوز الصادرات الزراعية الـ 5 مليون طن لأول مرة منذ بداية العام وبزيادة قدرها 760 الف طن عن نفس الفتره من العام.

بينما اعلنت الاكاديمية العالمية للعلوم لتنمية العلوم والابتكار في الدول النامية عن انتخاب الدكتورة شيرين عاصم وكيل مركز البحوث الزراعية لتكون عضواً بالأكاديمية كما تم ايضاً إختيارها لتكون رئيساً للجنة الخبراء في مجال الزراعة ونظم الغذاء والتغذية بالاكاديمية.

فيما عقد الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، جلسه توثيق للشهر العقاري، بحضور مدير مكتب الشهر العقارى ومسئولي الشئون القانونيه واصحاب العقود، حيث تم اعتماد عدد ٥ عقود نهائيه وتسليمها لاصحابها، فصلا عن اعتماد عدد ٤٠ عقد تقنين وضع يد، كما عقد الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية اجتماعا مع الباحثين في المعهد ومعامله الفرعية على مستوى الجمهورية بحضور 206 باحث عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث توجيهات السيد القصير وزير الزراعة بطرح رؤية استباقية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

ونظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى مجانى لعدد 121 طالب وطالبة من كلية الزراعة جامعة عين شمس لمدة أسبوع للتدريب بأقسام و وحدات المعهد البحثية و المصانع التجريبية التابعة، كذلك نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية في محافظة بني سويف، لعلاج ماشية صغار المزارعين والمربين، حيث تم تقديم خدمات العلاج والفحص لأكثر من 5900 رأس ماشية بالمجان، فيما تم الانتهاء من تحصين أكثر من 2.4 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الودي المتصدع خلال الحملة القومية الثانية والتي بدأت 15 يوليو الماضي.

وطورت الإدارة العامة للزراعة المحمية خلال شهري يونيو ويوليو منافذ البيع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء وطرح جميع السلع الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطنين وبيعها باسعار مخفضة لمحاربة الغلاء، كما تواصل معدات قطاع الزراعة الآلية العمل على مدار الساعة وفي ظل الظروف الجوية الاستثنائية التي تشهدها مصر حاليا من موجة الحرارة الشديدة، حيث يتم العمل بمعدات القطاع في تجهيز الصوب الزراعية والاستعداد لحصاد الأرز والذرة.

واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا اشتمل على أبرز أنشطة المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح، التابع لمركز البحوث الزراعية، خلال شهر يوليو الماضي، كما أعلن الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات عن توفير أكثر من 25 الف عبوة تكفي لعلاج حوالي ٢٥٠ الف نخلة من سوسة النخيل تم تخصيصها للمحافظات بنصف الثمن للعلاج أو مجانا للوقاية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية.

كما صرح الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن وفد التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان يشارك في مؤتمر الاتحاد الافريقي لحدائق الحيوان المنعقد حاليا في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حيث من المقرر عرض خطة تطوير حديقة الحيوان حتى تصبح حديقة مفتوحة بلا حواجز على غرار الحدائق الدولية وذلك بمعرفة اكبر استشاري عالمي في تطوير الحدائق.

وخلال هذا الاسبوع ايضا ألقت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، محاضرة بعنوان: أثر استخدام مبيدات الآفات المقلدة في مصر ودور المعمل، بالمؤتمر الدولى لكروب لايف تحت عنوان "محاربة المبيدات غير المشروعة لبناء القدرة على إنفاذ القانون"، كما استقبل المعمل ممثلي 7 شركات من الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية، للاطلاع على أقسامه المختلفة، وبلغ اجمالي العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٤٥٠٠ عينة.