الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية 32

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويديره المايسترو هاني فرحات ويقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المقبل.

يقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا ان المسابقة تضم ثلاثة اقسام الاول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عام وتم رصد ثلاثة جوائز للفائزين بإجمالي 135 الف جنيه ويشترط على المتسابق أداء احد اعمال خالد الذكر سيد درويش واخر من اختياره ، أما القسم الثاني تم تخصيصه للعزف المرتجل على الات ( القانون ، العود ، الكمان ) واشترط ان يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عام وان يقوم بأداء ارتجال حر وتصل مجموع جوائزه الى 135 الف جنيه تمنح لثلاثة فائزين ، اما القسم الثالث خصص للتوزيع الموسيقى الأوركسترالي واتيح الاشتراك به لجميع الاعمار على ان يقوم المتسابق بتقديم توزيع اوركسترالى لإحدى مؤلفات الموسيقار سيد درويش وتم رصد مبلغ 120 الف جنيه كجائزة للعمل للفائز والذى يتم عزفه في ختام الفعاليات ، وتابع ان التسجيل في المسابقة يبدا اعتبارا من الخميس 17 أغسطس وحتى الاحد 1 أكتوبر من خلال الموقع الإليكتروني www.cairoopera.org وخصصت الاوبرا البريد الإلكتروني dr.ratib[email protected] للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات.