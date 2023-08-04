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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عجيبة.. مهيب عبد الهادي يدعم أحمد عبدالقادر في أزمته مع السوشيال ميديا

مهيب وعبد القادر
مهيب وعبد القادر

خرج أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن صمته وأطلق تصريحات قوية عبر صفحته الرسمية ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها من قبل بعض صفحات السوشيال ميديا.

وعلق مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك قائلا "قبل ما تتكلموا علي عبد القادر، السؤال هو الحاج كولر مش بيلعبو أساسي ليه عجيبة"

وكتب عبد القادر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "جمهور الأهلي أكبر منكم يا شويه هايفين ياللي بتقبضوا الفلوس علشان تعلو ده وتوطو ده أنا موسم كامل ساكت مفتحتش بوقي ومش هفتح بس فيه وقت لازم تتقوا ربنا فيه جو الأدمن بتاعكو والفلوس اللي بتتوزع عليكم وقدام عيني وحد عرض عليا أعمل حملات هجص ولقطه وهنعليك وهنخليك في السما دا مش عندي أنا ربنا بيكرمني علشان أنا عارف أنا بتعب ازاي وهفضل طول عمري شريف مش بتاع ألف والفين جنيه أبيع بيهم كرامتي فا بلاش انتو علشان انتو لا تمسو للنادي الاهلي باي شئ".

وأضاف:" النادي الأهلي أكبر نادي في العالم مش في مصر فا اللي أنتو عاوزينه ده مبعملوش والاجازه يا انا يصفحاتكو اللي كلها نفاق ورشاوي وبقولها لأخر مره أنا بتاع شغل مش بتاع رشاوي".

واختتم:" وبعدين لقطه ركز جو الملعب وسيبك منهم رد في الملعب رد في الملعب ايه ما تنضجو شويه لما حد بياخد فلوس ويغلط فيك سنه كاملة وأكتر ويشتم أهلك تقولي رد في الملعب ولما ترد يقولك متركزش معاهم مين قال أنهم فارقين معايا اصلا ولو انتو فعلا عندكو ذره ثقه وقلبكو كان جايبكو مكنش البوست اتمسح بعد ساعه علي طول بس انا اللي هنزله صباح الفل وجمعه مباركة".

 

الإعلامي مهيب عبد الهادي أحمد عبد القادر الأهلى السوشيال ميديا كولر جمهور الأهلي

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