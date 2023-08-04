التحالف الوطني بالسودان: التدخل الخارجي غير المرغوب فيه هدفه سرقة الثروات

كشف اللواء كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان، موقفة من الترشح للانتخابات الرئاسية بالسودان.

أكد كمال إسماعيل، خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري قائلا:"بمجرد خروج الضابط من الجيش من حقه الترشح في أي منصب؛ لأنه يعامل معاملة القانون المدني".

غنية بالموارد والثروات



وأضاف رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان أن السودان غنية بالموارد والثروات التي حال اغتنامها يمكن أن تعود بالنفع على أبناء الوطن ودول الجوار.

وأوضح اللواء كمال إسماعيل، رئيس المكتب التنفيذي للتحالف الوطني بالسودان إلى أن تدخل أي قوة خارجية غير مرغوب فيها هدفها سرقة ثروات السودان، معقبا:"دول الجوار مثل مصر من حقها التدخل".