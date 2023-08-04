المدرسين كلهم يشهدولي بالتفوق.. القصة الكاملة لـ طالبة الـ4.5 في المائة

كشفت الطالبة ميار حمادة، القصة الكاملة وحصولها على 4.5% فى الثانوية العامة 2023، قائلة: إنها كانت تدرس طوال فترة الثانوية العامة، مشيرة إلى أنه خلال فترة المراجعة كانت تدرس كثيرا لأكثر من مرة.

وأضافت الطالبة ميار حمادة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامي محمد الباز: “دخلت الإمتحانات مستعدة تماما، وجميع الإختبارات كانت بالنسبة لي كانت من أسهل الإختبارات الخاصة بالثانوية العامة، إلا مادة الكيمياء، ولكني حليت كويس”.

وتابعت الطالبة ميار حمادة: “كنت متوقعة أجيب 95% وأنا مراجعة مع المدرسين بعد فترة الإختبارات وراجعتها، ومكنتش مستوعبة بالنتيجة وكنت فاكرة أن هناك خطأ فى الموقع وجربت مواقع كثيرة وأتصدمنا، والمدرسين كلهم يشهدولي بالتفوق”.