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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: العلاقات القوية مع الإمارات تؤسس لشراكة واعدة في عدة مجالات

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أثنى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة على علاقات بلاده مع الإمارات، مؤكدا حرص تونس على مواصلة تعزيز الروابط بين الشعبين الشقيقين، مؤكدا أن متانة العلاقات القوية بين البلدين تؤسس لشراكة واعدة في عدة مجالات.

وأضاف "سعيد" خلال استقبال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم بقصر قرطاج في بيان نشرته الرئاسة التونسية، أن الشعور العميق بالأخوة والعزيمة الصادقة والأسس الثابتة للعلاقات الثنائية تؤسس لآفاق شراكة واعدة في عدة قطاعات من بينها الطاقة المتجددة وتحلية المياه والصحة والتحول الرقمي والتربية والسياحة والبنية التحتية، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الإماراتية في تونس في عدة مجالات وتذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون ذلك.

وقال الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إن الإمارات حريصة على مواصلة مساندة تونس في عدة ميادين وتوفير الدعم الضروري لتجاوز التحديات التي تواجهها، مشيرا إلى أن الوفد الذي يرافقه في هذه الزيارة سيتولى التنسيق مع الجهات التونسية المعنية من أجل تحديد مشاريع مشتركة في عدة مجالات للبدء في تنفيذها في أقرب الآجال.

الرئيس التونسي الامارات قيس سعيد شخبوط بن نهيان

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