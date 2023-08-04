السعودية.. الإحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية عن المدن والمحافظات التي سجلت أعلى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، حيث تراوحت بين 44 و48 درجة مئوية.



وأوضح المركز أن الأحساء تصدرت المدن السعودية في درجة الحرارة، حيث بلغت 48 درجة، فيما سجلت الدمام 47 درجة، كما بلغت 46 درجة في كل من وادي الدواسر وشرورة، و45 درجة في القيصومة و44 درجة في القصيم والرياض.

وفي توقعاته لحالة الطقس اليوم، لفت المركز الوطني للأرصاد في وقت سابق، إلى استمرار الطقس ما بين حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق ووسط السعودية.

وسيستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الشرقية والرياض.