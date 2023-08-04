محافظ بورسعيد: حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية 300 مليار جنيه

قال اللواء عادل الغضبان،محافظ بورسعيد، إن حجم الاستثمار في المنطقة الصناعية حوالي 300 مليار جنيه، وهي تكلفة للأرض والمكان.

وأوضح عادل الغضبان خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق المنطقة كاملة بالإنشاءات حاليا وعدد 9 قطع تحت الإنشاء حاليا ستضيف كثيرا للمنطقة.

80% مجلس إدارة

وأضاف محافظ بورسعيد: المحافظة أصبحت منطقة جاذبة للاستثمار بسبب الطرق الجديدة والمركز الاستراتيجي الذي جعل الأرض عالية الثمن، والمنطقة تتمثل في 80% بمجلس إدارتها من رجال الأعمال، مما يعني قلة البيروقراطية والأيدي المرتعشة التي تتخذ القرارات.

واختتم: نجري لقاءات مستمرة مع رجال الأعمال؛ للوقوف على مشكلاتهم والمناقشة بشأن وضع حلول لها، واتخاذ القرار والقضاء على البيروقراطية هي أبرز سبل نجاح المناطق الصناعية.