عادل الغضبان: مصانع بورسعيد تصدر 54% من الملابس الجاهزة.. فيديو

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، طرق تحويل مدينة بورسعيد لتكون رائدة في التصدير وليس الاستيراد.

وأوضح عادل الغضبان خلال حواره مع برنامج “نظرة”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحويل بورسعيد لتكون مدينة صناعية متكاملة.

الملابس الجاهزة

وأضاف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن بورسعيد تصدر 54% من الملابس الجاهزة، كما أنها رائدة في تصدير ملابس "الجينز".

وتابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد: بورسعيد تحتوي على العديد من المصانع التي تصدر إنتاجها للخارج.