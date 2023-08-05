أخبار التعليم| تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل بالمرحلة الأولى.. جامعة القاهرة تعلن شروط القيد بالمدن الجامعية لعام 2023-2024

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من أخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

جامعة القاهرة تعلن شروط القيد بالمدن الجامعية لعام 2023-2024

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

تنسيق الجامعات 2023.. أسباب تجعلك تلتحق بهندسة القاهرة

تتمتع كلية الهندسة ‎جامعة القاهرة، بالكثير من المقومات التاريخية والحالية التي جعلتها متربعة دون منازع على عرش التعليم الهندسي في مصر وإفريقيا منذ نشأتها في ثوب المهندسخانة عام 1816.

محافظ كفر الشيخ ينعى الدكتور فوزي تركي

نعى اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى وفاة الدكتور فوزي تركي الرئيس الأسبق لجامعة كفر الشيخ، والذي وافته المنية مساء أمس، عن عمر ناهز 72 عاماً.

لأول مرة فى مصر.. آداب القاهرة تعلن تفاصيل برنامج الماجستير الجديد

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن افتتاح برنامج ماجيستير التنمية الثقافية وهو الأول من نوعه فى مصر والمنطقة العربية.

ختام برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بكلية التمريض

قام الدكتور عرفه صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي كلية التمريض ، بتكريم الطلاب الوافدين من دولتي فلسطين واليمن ضمن برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية.

تنسيق الجامعات 2023 .. خطوات التسجيل بالمرحلة الأولى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح موقع التنسيق الإلكتروني “تنسيق الجامعات 2023 ” لتسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتباراً من يوم السبت الموافق 5/8/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 9/8/2023 وذلك وفقا للحد الأدنى، لشعبة علمي علوم 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر والتي تشمل 22304 طالب، بينما شعبة علمي رياضة 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر، بإجمالي 15013 ، 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74923 طالب.

حصول 8 مدارس ورياض أطفال ببني سويف على شهادة جودة التعليم

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، التقرير الوارد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد "قطاع التعليم قبل الجامعي"، والذي تضمن الإشارة إلى موافقة الهيئة منح شهادة الاعتماد والجودة لعدد من المدارس ورياض الأطفال، عقب صدور قرارات بشأنها من مجلس إدارة الهيئة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

ختام برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية بكلية التمريض

قام الدكتور عرفه صبري نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف علي كلية التمريض ، بتكريم الطلاب الوافدين من دولتي فلسطين واليمن ضمن برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية.