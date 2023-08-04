محافظ بيروت يكشف عن أول قرار اتخذه بعد انفجار المرفأ.. فيديو

كشف محافظ بيروت مروان عبود، أول قرار اتخذه بعد انفجار المرفأ، قائلاً: "إن قراراته الأولى كانت تتمثل في تأمين المعدات اللازمة للبحث عن الناجين تحت الأنقاض، ومن ثم تدبر أمر المستشفيات لإسعاف الجرحى ومن ثم مساعدة الأهالي الذين فقدوا الشهداء على معرفة مصير أولادهم، وعلى مساعدتهم معنويًا لتقبل ما حدث".

وأضاف محافظ بيروت خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، "أن همه أيضاً كان حفظ المدينة من السرقة، تفقد المباني والموظفين، تفقد الحرس، والشرطة والإطفاء، معقباً: “كان الحزن يأكلني ولكن كنت أحاول أن أظهر القوة برغم الحزن أمام الناس حتى يبقوا صامدين، أردت ألا يشعر الناس بأنها لحظة للبكاء والحزن لكنها كانت لحظة للصبر والصمود”.

وأكد محافظ بيروت أن تحقيق العدالة يتم بالكشف عما حدث ومعاقبة المجرمين.