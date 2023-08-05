أشرف عبدالباقي يكشف تفاصيل مسلسل جولة أخيرة مع أحمد السقا

كشف الفنان أشرف عبد الباقي، تفاصيل مسلسله الدرامي الجديد “جولة أخيرة” مع الفنان أحمد السقا.

وأضاف أشرف عبد الباقى خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم شيرين سليمان، إن العمل يجمعه للمرة الأولى مع الفنان أحمد السقا في الدراما التليفزيونية.

9 حلقات

وتابع، أن المسلسل يتكون من 9 حلقات واسمه النهائي جولة أخيرة، معربا عن سعادته بالعمل مع السقا ووصفه بأبو الجدعنة والواجب.

وعن شخصيته بالمسلسل، أوضح أشرف عبدالباقي: «هكون مدرب السقا، وهعلمه لعبة عنيفة اسمها «MMA» رياضة الفنون القتالية المختلطة.

وأضاف أشرف عبدالباقي، أن أحمد السقا ظهر معه كضيف شرف في فيلمين هما على جنب يا أسطى ورشة جريئة.