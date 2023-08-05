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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يتابع تنفيذ أعمال بمبنى الصمود والتحدي

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة يتابع الأعمال بمنى الصمود والتحدي


تابع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مبنى الصمود والتحدي ومعاينته وإعداد مقايسة استكمال  رفع كفاءة المبنى ،تنفيذا لتكليفات  اللواء الدكتور  محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

اسعاد المواطنين:


حيث تم التأكد من سير العمل على أكمل وجه ،وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات بكل محافظات مصر، وإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين . 

وقد وجه رئيس المدينة ،بسرعة الانتهاء من الأعمال، وسرعة الانتهاء من  العمل بمبنى  الصمود والتحدي، والاهتمام بأعمال دهانات وترميم الواجهة الخارجية للمبنى ورفع مستوى النظافة والاهتمام بالشكل العام والمظهر اللائق . 

وقد رافقه في جولة المتابعة مديرو الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة م .سليمان عطا الله، م.محمد نوار 

أقيم مبنى الصمود والتحدي بمناسية ذكرى رفض مشايخ قبائل سيناء   مخطط الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٦٨م.  والذي يقوم على  تدويل سيناء   وانفصالها عن مصر عام ١٩٦٨ .
 

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الحسنة مبنى الصمود التحدي الأعمال

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