رئيس مدينة الحسنة يتابع تنفيذ أعمال بمبنى الصمود والتحدي



تابع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء ، تنفيذ مبنى الصمود والتحدي ومعاينته وإعداد مقايسة استكمال رفع كفاءة المبنى ،تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



اسعاد المواطنين:



حيث تم التأكد من سير العمل على أكمل وجه ،وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لدعم توفير الخدمات بكل محافظات مصر، وإقامة المشروعات الخدمية لإسعاد المواطنين .



وقد وجه رئيس المدينة ،بسرعة الانتهاء من الأعمال، وسرعة الانتهاء من العمل بمبنى الصمود والتحدي، والاهتمام بأعمال دهانات وترميم الواجهة الخارجية للمبنى ورفع مستوى النظافة والاهتمام بالشكل العام والمظهر اللائق .



وقد رافقه في جولة المتابعة مديرو الإدارة الهندسية بالمركز والمدينة م .سليمان عطا الله، م.محمد نوار



أقيم مبنى الصمود والتحدي بمناسية ذكرى رفض مشايخ قبائل سيناء مخطط الاحتلال الإسرائيلي عام ١٩٦٨م. والذي يقوم على تدويل سيناء وانفصالها عن مصر عام ١٩٦٨ .

