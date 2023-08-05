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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أفضل بدائل ChatGPT المجانية والمدفوعة.. أرخص 5 أجهزة التلفزيون في مصر

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

دردش مع الذكاء الاصطناعي.. أفضل بدائل ChatGPT المجانية والمدفوعة

نال تطبيق شات جي بي تي ChatGPT اهتماما غير مسبوق على المستوى العالمي منذ إطلاقه، وهو نموذج لغة GPT-3 قائم على الذكاء الاصطناعي، طورته شركة OpenAI في نوفمبر من عام 2022، مما يسمح للمستخدمين بإجراء محادثة مع الذكاء الاصطناعي عن طريق إدخال المطالبات.

 

على غرار فيسبوك.. واتساب يطرح ميزة ثورية جديدة

يعمل تطبيق الدردشة الشهير واتساب WhatsApp، المملوك لشركة "ميتا" Meta، على وظائف جديدة لتعزيز أمان حسابك على الخدمة، تتضمن هذه الميزات منع المحاولات غير المصرح بها لنقل الحساب إلى جهاز آخر، والحماية من البرامج الضارة وغيرها المزيد.

 

لا يعلمها الكثيرون.. مزايا سرية في تطبيق خرائط جوجل

يستخدم الملايين من مالكي هواتف أندرويد، تطبيق الملاحة الشهير خرائط جوجل "Google Maps"، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أنه ليس مجرد تطبيق تنقل فقط، ولكن في الحقيقة يضم التطبيق العديد من المزايا من بينها ميزة للعثور على أفضل المطاعم أو المواقع السياحية التي تستحق الزيارة، وغيرها من المزايا المخفية التي قد لا يعلمها الكثيرين، سنوضح لك من خلال مقالنا التالي.

 

مع خصم يصل لـ38%.. أرخص أجهزة التلفزيون في مصر

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية على مدار أيام الأسبوع صفقات على أجهزة التلفزيون الرخيصة، حتى أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة بقياس 55 بوصة و65 بوصة تحصل بانتظام على عروض رائعة أيضا، ما يعطي المستهلكين الذين يبحثون عن شراء تلفزيون جيد فرصة لشراء جهاز رخبص الثمن.

 

بعد تغييره لـ X.. خدعة عبقرية لاسترجاع عصفور تويتر الأزرق

في قرار آخر مثير للجدل، أعاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، تسمية شركة “تويتر Twitter” إلى "X"، وتمت إزالة شعار الطائر الأزرق من جميع خدمات الشركة، ولم تسر عملية الإبادة الكاملة للعلامة التجارية لـ تويتر بشكل جيد مع مستخدمي المنصة القدامى.

 

أكبر شاشة في تاريخها.. شاومي تطلق تلفزيون ذكي بـ77 ألف جنيه

كشفت شركة شاومي Xiaomi، عن التلفزيون الجديد مع مسح وتسليم مجاني في الموقع. يتميز التلفزيون الذكي الجديد Xiaomi TV S Pro 100، والذي تم إطلاقه في الصين بشاشة عملاقة بقياس 100 بوصة والتي تصادف أنها من أكبر الشاشات حجما التي تنتجها الشركة حتي الآن.

 

لو فيه حد مراقبك.. اعرف ازاي تخفي متابعيك على إنستجرام

إذا كنت تنشر صورك الشخصية على إنستجرام Instagram، ولا تريد لأي شخص من خارج متابعيك رؤيتها، فهناك العديد من مزايا الحماية التي يمكنك استخدامها من أجل ذلك، فإذا كنت ممن يقدرون الخصوصية ولا ترغب في أن يصل الآخرين إلى تفاصيل حسابك خاصة من يتابعك على إنستجرام، سنوضح لك فيما يلي كيف تخفي متابعيك على إنستجرام.

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