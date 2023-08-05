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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حر شديد.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأحد

صدى البلد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد 6 أغسطس 2023، طقس شديد الحرارة متوقعة حدوث ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع ارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يأتي طقس غدا الأحد شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد، أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وكشفت هيئة الأرصاد، في بيانها، عن حالة البحر المتوسط والتي تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.
وأوضحت هيئة الأرصاد ، أن تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد على محافظات ومدن مصر:-

القاهرة 39 27
العاصمة الادارية 40 27
6 اكتوبر 39 26
بنها 39 27
دمنهور 37 27
وادى النطرون 38 26
كفر الشيخ 38 27
المنصورة 38 26
الزقازيق 39 26
شبين الكوم 39 27
طنطا 38 27
دمياط 35 26
بورسعيد 35 26
الإسماعيلية 40 25
السويس 40 26
العريش 36 26
رفح 36 25
رأس سدر 40 26
نخل 39 19
كاترين 33 17
الطور 39 27
طابا 37 24
شرم الشيخ 41 30
الاسكندرية 35 25
العلمين الجديدة 34 25
مطروح 32 24
السلوم 34 25
سيوة 43 25
رأس غارب 39 29
الغردقة 40 30
سفاجا 39 29
مرسى علم 39 30
شلاتين 20 30
حلايب 38 30

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شديد الحرارة درجات الحرارة

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