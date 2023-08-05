استشاري مسالك بولية يكشف أحدث تقنية لعلاج أمراض البروستاتا

قال الدكتور صلاح زيدان، رئيس قسم المسالك البولية والتناسلية بكلية طب بنات الأزهر، إن أمراض البروستاتا تصيب الشباب و كبار السن، و تسمى عند الشباب بالتهاب أو احتقان البروستاتا و تكون مستمرة و علاجها يستمر لفترة كبيرة، موضحا أن المرض المزمن هو ما يدعي للقلق و لكنه لا يتحول إلى سرطان.

وأضاف "زيدان"، خلال لقائه ببرنامج " طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد 2" من قديم الإعلامية "شاهيناز جاويش"، أن معظم عمليات البروستاتا تكون لكبار السن، أما للشباب يكون العلاج من خلال الأدوية و ليس التدخل الجراحي، أو من خلال تقنية التبخير المتوفرة حاليا و التي تعالج تضخم البروستاتا، و هي عملية أمنه و يمكن للمريض الخروج من المستشفى بعد إجرائها بـ 24 ساعة.

أسباب التهاب البروستاتا

وأشار "زيدان"، إلى أن نسب نجاح عملية تبخير البروستاتا عالية جدا، مؤكدا أنه لا يوجد سبب محدد لتضخم البروستاتا او التهابها و لكن هناك عدة أراء و نظريات و منها، أنه تغير هرموني يتغير مع السن، و الأخر رجح أنه مرض وراثي خاصة في حالة إن كان لدى الفرد تاريخ عائلي له مما يفرض على الفرد القيام بكشف مبكر لأمراض البروستاتا، و البعض الأخير قال انه التهاب بكتيري أو فيروسي.

