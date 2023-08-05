تفاصيل عملية إطلاق النار في تل أبيب واستشهاد المنفذ| فيديو

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، بإصابة عدد من المستوطنين، بينهم حالة خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن شاباً أطلق النار من مسدس تجاه عدد من المستوطنين فأصابهم بجراح مختلفة، بينما قالت نجمة داوود الحمراء إن إحدى الإصابات بالغة الخطورة.

وأضافت الصحيفة أن "شخصاً كان يحمل مسدسا وصل إلى أمام مجمع تجاري في شارع مونتيفيوري وأطلق النار تجاه إسرائيلي أصابه بجروح حرجة قبل أن يحاول إطلاق النار تجاه حراس أمن وعناصر شرطة كانوا بالمكان وتمكنوا من إصابته مما أدى إلى استشهاده".

من جانبه، ادعى مفوض الشرطة الإسرائيلية أن المنفذ يبلغ من العمر 27 عاما من سكان منطقة جنين.

وأضاف شبتاي أنه يجري التحقيق في إمكانية حصوله على مساعدة من مساعدين، موضحا انه حمل خطابا كتب فيه أنه كان ينوي الموت.