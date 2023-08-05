عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل عملية إطلاق النار في تل أبيب واستشهاد المنفذ| فيديو

تفاصيل عملية إطلاق
تفاصيل عملية إطلاق النار في تل أبيب واستشهاد المنفذ

أفادت وسائل الإعلام العبرية، اليوم السبت، بإصابة عدد من المستوطنين، بينهم حالة خطيرة في عملية إطلاق نار نفذها شاب فلسطيني مساء اليوم السبت، في مدينة تل أبيب.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن شاباً أطلق النار من مسدس تجاه عدد من المستوطنين فأصابهم بجراح مختلفة، بينما قالت نجمة داوود الحمراء إن إحدى الإصابات بالغة الخطورة.

وأضافت الصحيفة أن "شخصاً كان يحمل مسدسا وصل إلى أمام مجمع تجاري في شارع مونتيفيوري  وأطلق النار تجاه إسرائيلي أصابه بجروح حرجة قبل أن يحاول إطلاق النار تجاه حراس أمن وعناصر شرطة كانوا بالمكان وتمكنوا من إصابته مما أدى إلى استشهاده".

من جانبه، ادعى مفوض الشرطة الإسرائيلية أن المنفذ يبلغ من العمر 27 عاما من سكان منطقة جنين.

وأضاف شبتاي أنه يجري التحقيق في إمكانية حصوله على مساعدة من مساعدين، موضحا انه حمل خطابا كتب فيه أنه كان ينوي الموت.

عملية إطلاق نار تل أبيب إصابة عدد من المستوطنين إسرائيل اخبار اسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"خناقة" الكابيتانو وأوضة اللبس| كواليس إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

سأقاضي الجميع.. قرار عاجل من مجدي عبد الغني بعد مباراة الأهلي والمصري

خليني معاك من غير جواز.. نهاية سيدة على يد طليقها بقعدة مزاج

تحديد موقع غرق القاطرة فهد بـ قاع قناة السويس

بسبب إقالة سيد عبد الحفيظ.. حقيقة طلب كولر الرحيل عن الأهلي.. تفاصيل

المجري والخلوق وأغلى صفقة.. قائمة الـ 7 الراحلين عن الزمالك.. تفاصيل

الذهب يودع حاجز الـ 1900 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن.. فيديو

التعليم تنشر نماذج إجابة امتحانات الثانوية العامة 2023 على موقعها الآن

ترشيحاتنا

آخر مستجدات حريق مبني وزارة الأوقاف.. فيديو

دا آخر بوست ليا.. خالد الفايد يعتزل مجددا

غرق القاطرة فهد.. رئيس قناة السويس: التحفظ على الناقلة لحين انتهاء التحقيقات |فيديو

هل الأكل بسرعة يسبب السمنة؟

تنسيق الجامعات 2023 .. نصيحة عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة

رئيس هيئة قناة السويس: وفاة أحد العاملين في القاطرة الغارقة فهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إرشادات لخفض مستوى السكّر في الدم

صوتها غريب .. عروس تثير الجدل في حفل زفافها | شاهد

الفستان الأخير وضعها في مازق.. إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين صبري|شاهد

واقعة أغرب من الخيال.. وفاة سيدة أمريكية بسبب لن تتوقعه

فيديو

طلع الرابع على الجمهورية.. قصة مدرس فيزياء منح طالب ثانوي عربية هدية

منشور الفيس بوك فضح مروج الهيروين.. ضبط تاجر مخدرات بدار السلام| فيديوجراف

بحبك يا بابا.. عروسة تشكر والداها يوم زفافها على طريقة النبطشي

رد حاسم.. القصة الكاملة وراء محاولة انتحـ ار شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ