الفلبين تتهم الصين باستهداف زوارقها بالبحر الجنوبي.. ما الأمر؟

اتهم خفر السواحل الفلبيني نظيره الصيني بإطلاق مدافع وخراطيم المياه على سفنها في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، واصفًا الأمر بأنه خطير وغير قانوني وينتهك القانون الدولي.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال خفر السواحل الفلبيني إن هذا حدث عندما كانت سفينة تابعة للبلاد ترافق قوارب تحمل إمدادات للجنود الفلبينيين المتمركزين في إحدى جزر سبراتلي المتنازع عليها.

وأدانت الولايات المتحدة "أفعال بكين الخطيرة"، وألقت باللوم على "الميليشيات البحرية" الصينية في الحادث.

وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا، أعربت فيه عن دعمها لحلفائها في الفلبين بعد هذه المواجهة الخطيرة.

وقالت الوزارة في البيان إن "إطلاق خراطيم المياه واستخدام مناورات إعاقة غير آمنة من قبل سفن السفن يعد تدخلًا ضد ممارسة الفلبين القانونية لحرية الملاحة في أعالي البحار وتعريض سفن الفلبين وطاقمها".

وفي هذا الإطار دعت واشنطن الصين، إلى احترام حرية الملاحة – وهو حق تستحقه جميع الدول.

وحتى الآن، لم تعلق الصين علنا على الحادث المبلغ عنه.

وتدعي الصين بأنها لها حق السيادة الكاملة على بحر الصين الجنوبي بأكمله، بما في ذلك سبراتلي، والتي تطالب بها الفلبين أيضًا جزئيًا.