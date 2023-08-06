الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. وتحذر من الرمال والأتربة| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم. ، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن فرص الأمطار التي بدأت منذ عدة أيام مستمرة، وأمطار اليوم ستكون خفيفة ورعدية على بعض المناطق من أقصى جنوب البلاد مثل حلايب وشلاتين وأبوسمبل وأسوان ومحافظة الوادي الجديد، وهو نتيجة ارتفاع الحزام المداري الذي يؤثر بأمطار على السودان وأثيوبيا ويرتفع شمالا ويؤثر على المناطق الموجودة جنوب جمهورية مصر العربية، وبالإضافة للأمطار قد تحمل معها رياح هابطة، وهذه الرياح الهابطة تزيد من سرعات الرياح على سطح الأرض، وبالتالي تؤدي لإثارة الرمال والأتربة.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أن الأتربة والرمال المثارة على جنوب البلاد من الممكن أن تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية، بالإضافة لنشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على المناطق الشمالية وبالتحديد في القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، هذا بجانب وجود نشاط نسبي خلال فترة الليل وساعات المساء سوف تقلل نسب الرطوبة.



وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات حرارة من المتوقع أن تنخفض غدا 3 درجات وتكون درجات الحرارة العظمى غدا 36 درجة مئوية، ومع يوم الثلاثاء والأربعاء يكون هناك مزيدا من الإنخفاض بدرجات الحرارة وتصل لـ34 درجة مئوية وتكون أقل من المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام.