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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم خرافي.. أفضل سماعات بلوتوث رخيصة في مصر.. صور

أفضل سماعات بلوتوث
أفضل سماعات بلوتوث رخيصة في مصر

تقدم مواقع التجارة الإلكترونية على مدار أيام الأسبوع صفقات على السماعات اللاسلكية، مع توفير عروض مميزة بانتظام، مما يعطي المستهلكين الذين يبحثون عن شراء سماعة لاسلكية جيدة فرصة لشراء واحدة رخيصة الثمن.

إذا كنت تتسوق بميزانية محدودة سنوضح لك خلال مقالنا التالي أرخص السماعات اللاسلكية في مصر على مواقع التجارة الإلكترونية في الوقت الحالي.

 

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أفضل سماعات بلوتوث رخيصة في مصر


1. سماعات أذن لاسلكية جورى روم:

تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية JR-T03S Pro من جورى روم والتي تعمل بالبلوتوث 5.2 TWS مع أطراف الأذن البديلة وحافظة واقية باللون الأبيض، على أحد المواقع الألكنرونية مع خصم 17%، فهي تباع مقابل سعر 940 جنيه مصري، بدلا من 2000 جنيه مصري.

تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية طراز JR-T03S Pro من جورى

2. سماعات أذن لاسلكية أورايمو:

تتميز سماعات الأذن اللاسلكية من أورايمو، بميزة إلغاء الضوضاء وقت اللعب، مع دعما لمعيار IPX5 مقاومة للماء، وتتوفر للبيع على أحد المواقع الالكترونية مع خصم مغرى يقدر بـ29%، ليصبح سعرها حوالى 989 جنيه مصري، بدلا من 1399 جنيه مصري.

سماعات الأذن اللاسلكية من أورايمو

3. سماعات أذن لاسلكية ساوند كور:

تتوفر سماعات أذن لاسلكية ساوند كور طراز R100 أسود، مع خصم 17% وتباع على موقعا للتجارة الالكترونية مقابل سعر 989 جنيه مصري بدلا من 1199 جنيه مصري.

سماعات أذن لاسلكية ساوند كور طراز R100 

4. سماعات أذن لاسلكية جورى روم JR-T03S:

تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية من جورى روم طراز JR-T03S، مع دعما لتنقنية البلوتوث 5.2، مع صندوق طاقة وغطاء واقٍ باللون الأبيض، مقابل سعر 879 جنيه مصري بدلا من 1199 جنيه مصري.

سماعات الأذن اللاسلكية من جورى روم طراز JR-T03S

5. سماعات أذن لاسلكية ريلمي:

تتوفر سماعات الأذن اللاسلكية Buds T100 True Wireless من ريلمي، مع ميزة إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، وباللون الأبيض للبيع على أحد المواقع الالكترونية مقابل خصم يصل إلى 14% ليصبح سعر السماعة اللاسلكية داخل العرض حوالى 1199 جنيه مصري، بدلا من 1399 جنيه مصري.

 سماعات الأذن اللاسلكية Buds T100 True Wireless من ريلمي
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