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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة الصحة لن تطبق العمل من المنزل يوم الأحد.. لهذا السبب

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

كشف مصدر بـ وزارة الصحة والسكان طبيعة عمل الوزارة في ظل قرار مجلس الوزراء باعتبار العمل من المنزل أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة والسكان مستثناة من هذا القرار، حيث تعمل بكامل طاقتها وفي مختلف القطاعات نظراً لكونها وزارة خدمية حيوية عملها علي مدار الساعة.

وزارة الصحة لن تطبق العمل من المنزل يوم الأحد.. لهذا السبب

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أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هناك استثمارات كبيرة في طاقة الرياح سيتم ضخها الفترة المقبلة، وبحلول 2023 سيتم الاستعانة بالمصادر الجديدة والمتجددة، بنسبة 42%.


وقال نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة سي بي سي، إن يوم الأحد ليس إجازة ولكن عمل من المنزل، مشيرًا إلى أن قرار العمل أون لاين لا ينطبق على المصالح الحكومية المرتبطة بموظفي الخدمات الجماهيرية.


الأونلاين للعمل المكتبي

وواصل: "العمل المكتبي فقط الذي يسمح بالعمل من المنزل، هو فقط من سيكون له العمل "أون لاين"، والهدف تخفيف الضغط على المصالح الحكومية في استهلاكات الكهرباء، وبدءا من اليوم الأحد الموافق 6 أغسطس سيتم التطبيق".

الصحة الوزراء اون لاين يوم الأحد القطاعات

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