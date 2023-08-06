بالبشت والعقال.. ظهور مثير للشاب خالد بالزي السعودي.. صور

فاجأ المطرب العالمي "الشاب خالد" جمهور حفل الجيمرز المقدم من مدل بيست بإطلالة مميزة تعكس تقديره وإعجابه بالزي السعودي واحترامه لثقافة المملكة عندما خرج على جمهوره مرتدياً البشت والعقال مع ثوب سعودي.

ولقيت إطلالة "الشاب خالد" ترحيباً وتفاعلاً كبيرا من جمهور حفل مدل بيست الذي أقيم على مسرح محمد عبده بمنطقة بوليفارد رياض سيتي بمدينة الرياض ضمن فعاليات مهرجان موسم الجيمرز8، المقام تحت شعار "أرض الأبطال"، والذي يعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم.

الشاب خالد

وقدم "الشاب خالد" مجموعة من أشهر أغانيه مرتدياً الثوب السعودي في حفله الذي أقيم أمس وشهد حضوراً جماهيراً كبيراً ولقي تفاعلاً واسعاً على وسائل الإعلام منصات التواصل الاجتماعي.

وقدمت مدل بيست، شركة الموسيقى والترفيه السعودية، قائمة تزخر بأسماء لامعة لأكبر نجوم الغناء وفناني الدي جي، من أجل توفير متعة فنية استثنائية ترافق منافسات مهرجان موسم الجيمرز 8 العالمي، في حفلات 8 بدأت منذ شهر يوليو الماضي وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس.

وانطلقت النسخة الثانية من موسم الجيمرز هذا العام على يوم 6 يوليو 2023 وتستمر لمدة 8 أسابيع في حدث عالمي يمنح الجماهير تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة والترفيه والتعليم. ويختتم الموسم فعالياته بمنتدى "العالم القادم" الذي يجمع قادة وخبراء القطاع من مختلف أنحاء العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة مدل بيست هي موزع رسمي لتذاكر الحفلات الموسيقية.

الشاب خالد

الشاب خالد

الشاب خالد