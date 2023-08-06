محمد عبلة: كتابي القادم هو نشر لمذكراتي.. وأستعد لاكبر جدارية في فنزويلا| خاص

يُعد محمد عبلة من أهم الفنانين التشكيليين المصريين المعاصرين، وأثرت أعماله الفنية على العديد من الفنانين الشباب.

وأقام عبلة العديد من المعارض الفنية في مصر والعالم، وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون التشكيلية عام 2000.

تتميز أعمال عبلة الفنية بأسلوبها التجريدي، فهي تعبر عن أفكاره ورؤاه الخاصة حول الحياة والمجتمع.

كان التشكيلي الكبير تعاقد مع دار الشروق للنشر و التوزيع لنشر مذكراته.

كتابة المذكرات

قال الفنان التشكيلي محمد عبلة: “كتابي الجديد هو عبارة عن مذكراتي منذ بداية دخولي كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية وحتى تخرجي، كانت تلك الفترة هامة شهدت تغييرات كثيرة في مصر من الناحية السياسية والاجتماعية، لذلك قررت كتابة مذكراتي عن تلك الفترة”.

وأضاف: “بدأت فكرة الكتاب منذ عامين عندما كنت أكتب حلقات عبر فيسبوك عن حياتي، كان المتابعون يطلبون مني أن أكمل الحكايات، حتى جمعت حلقات كافية للكتاب”.

جدارية ضخمة

وتابع: “أستعد الآن لمعرض قادم لي في بينالي في فنزويلا الشهر القادم، سيستمر المعرض لمدة 10 أيام، وسأقوم برسم لوحة جدارية كبيرة في أحد شوارع مدينة فنزويلا”.

واستطرد: “أشعر بالحماس لمشاركة قصتي مع العالم، وأتمنى أن يجد القراء في كتابي ما يثير اهتمامهم”.