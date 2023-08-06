7400 مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

يعيش في القاهرة 7400 مليونير، و5 مليارديرات، وفق تصنيف "Henley Global" لـ أغنى مدن العالم لعام 2023.

حلت القاهرة في المركز الخامس عربيا والـ69 عالميا، مع وجود أكثر من 7400 مليونير، و5 مليارديرات، و27 شخصا ثروتهم تتجاوز حاجز الـ 100 مليون دولار، واحتلت العاصمة السعودية الرياض المرتبة الرابعة عربيا، بعدد 18100 مليونير، فيما جاءت في المرتبة 47 ضمن قائمة ضمت 97 مدينة تعتبر الأكثر ثراءٍ في العالم.

دبي في المرتبة الأولى عربيًا و القاهرة الخامس

فيما يتعلق بباقي المدن العربية تأتي مدينة دبي في المرتبة الأولى، وتحتل المركز 20 عالميا، بعدد 68400 مليونير، تليها أبوظبي الثانية عربيا والمركز 39 عالميا بعدد 24200 مليونير، وتأتي الدوحة في المركز الثالث عربيا والـ 44 عالميا بعدد 21300 مليونير، تليها العاصمة السعودية الرياض الرابعة عربيا والـ 47 عالميا بعدد 18100 مليونير، وتأتي القاهرة في المركز الخامس عربيا والـ69 عالميا، بعدد 7400 مليونير، ثم الشارقة بالمركز السادس عربيا والـ 78 عالميا، وتدخل في القائمة ومدينة دار السلام ومراكش، وفق تصنيف شركة “هينلي وشركاه”.

وتهيمن مدن الولايات المتحدة الأمريكية والصين على قائمة أغنى 10 مدن في العالم، في حين أن مدينة أوروبية واحدة فقط، وهي لندن، تدخل في قائمة 2023.



المدن العشر التي شهدت أكبر زيادة في عدد الأفراد فاحشي الثراء، ومدى القفزات في الثروات بين عامي 2012 و2022



1. هانجتشو - الصين (105٪).

2. أوستن - الولايات المتحدة (102٪).

3. شنجن - الصين (98%).

4. ويست بالم بيتش - الولايات المتحدة (90٪).

5. سكوتسديل - الولايات المتحدة (88٪).

6. بنجالورو - الهند (88٪).

7. قوانتشو - الصين، (86%).

8. الشارقة - الإمارات العربية المتحدة (84٪).

9.مدينة هوشي منه - فيتنام (82٪).

10. حيدر أباد، الهند (78)٪.

نيويورك الأغنى في العالم

وتعتبر مدينة نيويورك الأغنى في العالم، و يبلغ عدد أصحاب الثروات فيها 340.000 مليونير، بينما تحتل مدن أمريكية أخرى مركزان آخران للثروة، منطقة خليج سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس، في المركزين الثالث والسادس، مع 285.000 و205.400 مقيم من أصحاب الثروات العالية، على التوالي (ويتم تعريف الأثرياء على أنهم أولئك الذين لديهم ثروة قابلة للاستثمار تزيد عن مليون دولار أمريكي).

فيما تراجعت مدينة طوكيو، التي تصدرت المجموعة قبل عشر سنوات، إلى المركز الثاني بعدد 290300 مليونير، ولندن، أغنى مدينة في العالم لسنوات عديدة، تراجعت إلى المركز الرابع مع 258000 من الأثرياء المقيمين.

فيما تحتل سنغافورة، التي تُعتبر على نطاق واسع المدينة الأكثر ملاءمة للأعمال التجارية في العالم وواحدة من أفضل الوجهات للمليونيرات المهاجرة، المرتبة الخامسة في وجود 240100 مليونير مقيم، بينما تأتي سيدني في المرتبة العاشرة بعدد 126900 مليونير، تعد سيدني موطنًا لبعض الضواحي السكنية الأكثر تميزًا في العالم، وشهدت نموًا قويًا للثروة بشكل خاص على مدار العشرين عامًا الماضية ومن المتوقع أن تصبح ضمن أكبر خمس مدن عالمية بحلول عام 2040.

أما فيما يتعلق بسرعة نمو الثروات، فتهيمن الولايات المتحدة والصين على قائمة أفضل 10 مدن الأسرع نموًا عندما يتعلق الأمر بالمليونيرات المقيمين على مدار العقد الماضي، وتتصدر مدينة هانجتشو، أحد أشهر أماكن العطلات في الصين، المخططات في هذا الصدد مع نمو عدد المليونيرات بنسبة 105٪ بين عامي 2012 و 2022.

وتأتي هانجتشو في الصين على رأس قائمة المناطق الأسرع نموًا بالنسبة لعدد المليونيرات، وخلصت الدراسة إلى ارتفاع عدد الأفراد الذين يعيشون في هذه المدينة والذين لديهم أصول قابلة للاستثمار تزيد قيمتها عن مليون دولار بنسبة 105٪ في الفترة بين 2012 و2022.