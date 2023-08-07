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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات تكشف ملابسات انهيار شرفتين بعقار العجوزة بدون إصابات

انهيار بلكونة - أرشيفية
انهيار بلكونة - أرشيفية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، تفاصيل سقوط شرفتين في أحد عقارات شارع السودان بدائرة قسم العجوزة.

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إنهيار شرفتي من عقار في العجوزة

وتبين من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، إنهيار شرفتي الطابقين الثالث والرابع، المطلين على الممر الجانبي للعقار المكون من 5 طوابق، والخاصين بشقتين لا يسكنهما أحد.

وكشفت تحريات أجهزة أمن الجيزة، التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن العقار مبنى من 50 عاما، وتم إخطار حي العجوزة بالإنهيار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بإنهيار شرفتين في عقار بشارع السودان بدائرة قسم العجوزة، وعلى الفور وجه اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بسرعة الانتقال والفحص.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن العقار مكون من 5 طوابق، وحدث إنهيار في شرفتي الطابق الرابع والخامس، الغير مأهولين بالسكان، وتم إخطار حي العجوزة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

الجيزة مديرية امن الجيزة عقار العجوزة أخبار الحوادث العجوزه

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