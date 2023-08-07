عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا.. تعليق ناري من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ ، اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي ، و الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين.

 

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية ، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.

 

أطلق النار على الشرطة.. مصدر أمني يكشف تفاصيل وفاة تاجر مخدرات بالمنيا

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا. 

 

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

وضمن ما حدث ليلا، حرص المستشار مرتضى منصور، على التعليق على قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

 

اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، للنادي الأهلي. وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون

 

فرج عامر يعلن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

وضمن ما حدث ليلا أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

مباشرة على X .. إيلون ماسك يصارع مارك زوكربيرج داخل قفص| تفاصيل

 أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X أن المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيتم بثها مباشرة على منصة X "تويتر" سابقا، وذلك بعدما أثيرت فكرة المعركة الشهر الماضي، ضمن ما حدث ليلا.

 

ضحايا ومصابين عسكريين.. حصيلة العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية

وضمن ما حدث ليلا ، كشف مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، تفاصيل العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق.

 

حدث ليلا اتحاد الكرة مرتضى منصور كهربا الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار بالبنوك بعد اقتراب الاحتياطي بقوة من 35 مليارًا

مصابة ب27 غرزة|هل يتم إيداع المتهم بضرب وسحل فتاة المرج داخل مصلحة الأحداث؟..صور

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

ملك موسي تكشف من يدير نادي الزمالك حاليا

عز يهبط 8 آلاف جنيه|تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد الآن

موضوعات متعلقة

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

طقس الاثنين.. الأرصاد توضح: هل تتأثر أحوال الطقس في مصر بالعاصفة الإماراتية؟

كولر السبب.. ميدو يفجر مفاجأة بشأن رحيل سيد عبد الحفيظ عن الأهلي

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة.. غدا الاثنين

شكرا على كل حاجة.. مصطفى شوبير يوجه رسالة مؤثرة لـ سيد عبد الحفيظ

ترشيحاتنا

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

شاهد.. حادث اعتراض الصين لقارب إمداد عسكري تابع لـ الفلبين

نشطاء أمريكيون يطالبون بإدراج مجموعة "فتية التلال" الاستيطانية ضمن المنظمات الإرهابية

رفض إني ألبس بكيني.. شاهيناز تطلب الخلع: جوزي مش لارج

دعاء كشف الضر ودفع البلاء.. احرص عليه بين الآذان والإقامة

صلوا 40 سنة.. اكتشاف خطأ في اتجاه القبلة بمسجد في تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أبراج تحب الوحدة ..هل أنت منهم

طريقة عمل الزلابية بدون شرب زيت

ملابس ملفتة.. نرمين الفقي تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

فوائد خارقة لتناول حبة من الكمثرى قبل النوم

فيديو

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ