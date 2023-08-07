حدث ليلا.. تعليق ناري من مرتضى منصور على إقالة سيد عبدالحفيظ.. اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي

ينشر “صدى البلد” تقريرا بأبرز ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ ، اتحاد الكرة يرسل قرار تخفيض عقوبة كهربا للأهلي ، و الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين.

يبحث الكثير عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، في بيان هيئة الأرصاد الجوية ، بعدما سجلت درجات الحرارة أمس نحو 42 المحسوسة على القاهرة في ذروة الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة.

نفى مصدر أمنى صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وضمن ما حدث ليلا، حرص المستشار مرتضى منصور، على التعليق على قرار النادي الأهلي بتوجيه الشكر لـ سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

أكد الإعلامي وليد الحديدي، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة تسلم الخطابات والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات لإخطار الأندية بها، ومن ضمنها عقوبة كهربا، للنادي الأهلي. وقال الحديدي في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، أن هذه القرارات تصدرها قرار تخفيض عقوبة كهربا من 12 مباراة إلى 6 مباريات والغرامة المالية من مليون

وضمن ما حدث ليلا أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، على أنباء رحيل محمد صلاح عن ليفربول عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة X أن المواجهة القتالية المحتملة بينه وبين مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا سيتم بثها مباشرة على منصة X "تويتر" سابقا، وذلك بعدما أثيرت فكرة المعركة الشهر الماضي، ضمن ما حدث ليلا.

وضمن ما حدث ليلا ، كشف مصدر عسكري سوري، اليوم الاثنين، تفاصيل العدوان الإسرائيلي على العاصمة دمشق.