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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

صدى البلد

أضرار تناول الممبار من الأشياء التي يتجاهلها الكثير ، حيث أن  الممبار من الاكلات المفضلة لدي الكثير ، ولكن يجب الانتباه وعدم الافراط في تناول الممبار .

أضرار تناول الممبار بكثرة 

اضرار تناول الممبار بكثرة معروفة معلومة حيث أن الافراط في أي شئ يزيد من خطورته وظهور اعراض جانبية حتي إذا كانت أطعمة مفيدة وقد تكون أول اضرار تناول الممبار بكثرة هو الاصابة بالسمنة بسبب الارز كما يمكن أن يسبب الممبار النزلات المعوية بسبب تناوله بكثرة 


اضرار تناول الممبار للحامل

أضرار تناول الممبار للحامل، أنه يساعد في رفع الكوليسترول ويزيد من الوزن بشكل كبير كما يسبب الممبار الكثير من المشاكل الصحية للحامل مثل  عسر الهضم.
آلام بالمعدة والقولون.
الشعور بالانتفاخ.


اضرار تناول الممبار قبل النوم  

من المفضل تناول اكلات خفيفة قبل النوم وقد يعد الممبار من الاكلات الغير مناسبة اتناولها قبل النوم وذلك بسبب الآثار الجانبية عند تناول الممبار قبل النوم حيث انه يسبب الحموضة الشديدة ومشاكل المعدة والقولون ومن ابرز اضرار تناول الممبار قبل النوم السمنة المفرطة كما يمكن أن يعرضك تناول الممبار قبل النوم للاصابة بتصلب الشرايين 


اضرار تناول الممبار على الريق

يعتبر الممبار من الاكلات الدسمة التي يمكن ان تلحق بجسمك اضرار كبيرة ومشكلات صحية غير المتوقعة في حالة الإفراط فيه أو عدم تنظيفه بشكل جيد. 

لذا إذا كنت من مدمني تناول وجبة الممبار، ننصحك بالاعتدال حتى لا تصاب بأي ضرر، وبالتالي فإننا سوف نذكر لك أبرز أضرار الممبار:
يحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا الضارة، خاصة إذا لم يتم تنظيفه جيدًا.
يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الممبار إلى ارتفاع مستوى الكولسترول الضار.
يمكن أن يسبب ارتفاع في ضغط الدم.
يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالجلطات.
يمكن أن يسبب عسر الهضم.
آلام بالمعدة والقولون.
الشعور بالانتفاخ.
يمكن أن يساهم في ضعف عضلة القلب في حالة الإفراط في تناوله.
التلبك المعوي.
التهاب المعدة.
يمكن أن يؤدي إلى تصلب الشرايين.
السمنة في حالة الإفراط في تناوله. 

 

كما يمكن أن يصيبك الممبار بالتسمم بسبب احتوائه علي العديد من البكتريا الضارة التي يجب التخلص منها بالتنظيف الجيد .

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أضرار تناول الممبار.. ممنوع نهائيا في هذه الحالات

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