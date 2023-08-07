خطوة خطيرة.. حرس الحدود البولندي يطلب نشر 1000جندي إضافي مع بيلاروسيا

أفادت وكالة الأنباء البولندية، اليوم الأثنين، أن حرس الحدود البولندي تقدم بطلب لوزارة الدفاع لنشر 1000جندي إضافي على الحدود مع بيلاروسيا.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة البولندية، الجنرال ماريك سوكولوفسكي، إن طياري طائرات الهليكوبتر البولندية مستعدون لاستخدام الأسلحة على الحدود مع بيلاروسيا.

وأكد سوكولوفسكي، في اجتماع مع وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلازتشاك، إنه “تم نقل طائرات الهليكوبتر القتالية التابعة للقوات الجوية البولندية إلى منطقة الحدود البولندية البيلاروسية أمس”.

وأضاف أنه في حالة وقوع أحداث خطيرة على الحدود، فإن المروحيات مسلحة وجاهزة للمعركة".

من جانبه، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية البيلاروسية أناتولي جلاز، انتهاك أى مروحيات بيلاروسية المجال الجوي البولندي، بما في ذلك المروحيات التي يُزعم أنها تخص الحرس الشخصي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأوضح جلاز في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "بالأمس قام القائم بالأعمال البولندي بزيارة وزارة خارجيتنا، وتم اطلاعه على كل شيء وقدم له أكثر التفسيرات تفصيلاً بناءً على بيانات الرصد الموضوعية، ولم يكن هناك أي انتهاك للأراضي البولندية.