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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصدقاء حتى نهاية الحرب .. إعلان مقلق من أوكرانيا بشأن بولندا

أوكرانيا وبولندا
أوكرانيا وبولندا

قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن كييف ستعتبر بولندا صديقتها المقربة حتى نهاية الحرب، وبعد ذلك ستبدأ المنافسة بين البلدين.

وقال بودولياك، لوسائل إعلام أوكرانية:” بالطبع، سوف نتنافس على أسواق معينة، أسواق استهلاكية”، مشددا على أن “كييف سوف تتحرك بشكل صارم حماية مصالحها”.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العلاقات بين أوكرانيا وبولندا معقدة تاريخيا وإن التناقضات الحالية بين أوكرانيا وبولندا ستزداد.

وقال بيسكوف: “العلاقات بين أوكرانيا وبولندا لها تاريخ معقد للغاية، لكنها في الوقت الحاضر ليست أقل تعقيدًا”.

وأضاف: “في الواقع، لا يحب المزارعون البولنديون حقًا الحبوب الأوكرانية، فالمواطنون البولنديون لا يحبون حقًا إنفاق ميزانيتهم على اللاجئين من أوكرانيا، الذين لا يخططون للعودة إلى أي مكان ويطالبون بشكل متزايد بمزايا لأنفسهم”.

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وقال بيسكوف، إن “البولنديين أنفسهم لديهم الكثير من الادعاءات ضد أوكرانيا، والأحداث التاريخية التي نتذكرها جيدًا ربما تركت أيضًا بصمة عميقة على الطبيعة الحديثة للعلاقات”، مضيفًا أن التناقضات بين البلدين ستزداد.

أوكرانيا كييف بولندا بيسكوف

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