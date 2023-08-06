معارضو لوكاشينكو يتحدون ويخططون لإصدار جوازات سفر بيلاروسيا الجديدة

التقى المعارضون المنفيون للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في بولندا يوم الأحد عشية الذكرى الثالثة للاحتجاجات الفاشلة التي أعقبت الانتخابات ، لإظهار الوحدة ووضع خطة استراتيجية بما في ذلك إصدار جوازات سفر 'بيلاروسيا الجديدة'.

أسست سفياتلانا تسيخانوسكايا الحكومة في المنفى في أغسطس 2022 ، فتحت أكثر من 20 سفارة ومركزًا إعلاميًا بديلًا في الخارج.

قال تسيخانوسكايا (40 عاما) ، مدرس اللغة الإنجليزية السابق الذي هرب بعد خوض الانتخابات ضد لوكاشينكو في انتخابات 2020 وصفها النقاد بأنه مزور ، إن المعارضة ستسعى للحصول على اعتراف دولي بجوازات السفر البديلة.

وفي حديثه في فندق في وارسو أمام عدة مئات من النشطاء ، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة والجماعات المدنية ، حث تسيخانوسكايا قوى المعارضة في الخارج على الاتحاد ودعم إنشاء حركة 'بيلاروسيا الجديدة'.

وقالت في التجمع السنوي الثاني للمعارضة بعد اجتماع العام الماضي في ليتوانيا.

واضافت 'لقد اعتدنا على حقيقة أنه بسبب سياسة النظام ، فإن بيلاروسيا المسالمة لدينا تسمى اليوم دولة معتدية - وتوضع على نفس مستوى روسيا.'

استخدمت روسيا حليفتها بيلاروسيا كنقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا.

وقالت تسيخانوسكايا إن المعارضة تنظم مبادرات لتعزيز المسرح الناطق باللغة البيلاروسية وطباعة الكتب والتعليم.

وأضافت تسيخانوسكايا: 'هذا يسمح لنا بالحفاظ على هويتنا - ونقل قيمنا الوطنية إلى الجيل الجديد من البيلاروسيين'.

لطالما كانت روسيا اللغة الأولى بحكم الأمر الواقع ، مع استخدام اللغة البيلاروسية من قبل السلطات على أنها مؤيدة للمعارضة.

استمرت الاحتجاجات على فوز لوكاشينكو في انتخابات عام 2020 ، والذي كان رسميًا بأغلبية ساحقة ، لعدة أشهر قبل أن تطفئها قوات الأمن ، مما أدى إلى نزوح جماعي للبيلاروسيين.

حكم لوكاشينكو بيلاروسيا بأول من حديد منذ عام 1994 ، مستخدمًا قوات الأمن لترهيب وضرب وسجن خصومه أو إجبارهم على الفرار إلى الخارج.

زوج تسيخانوسكايا ، سيارهي تسيخانوسكي ، مسجون منذ عام 2020 بعد منعه من المشاركة في الانتخابات التي تنافست عليها زوجته بدلاً من ذلك.