عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معارضو لوكاشينكو يتحدون ويخططون لإصدار جوازات سفر بيلاروسيا الجديدة

لوكاشينكو
لوكاشينكو

التقى المعارضون المنفيون للرئيس ألكسندر لوكاشينكو في بولندا يوم الأحد عشية الذكرى الثالثة للاحتجاجات الفاشلة التي أعقبت الانتخابات ، لإظهار الوحدة ووضع خطة استراتيجية بما في ذلك إصدار جوازات سفر 'بيلاروسيا الجديدة'.

أسست سفياتلانا تسيخانوسكايا الحكومة في المنفى في أغسطس 2022 ، فتحت أكثر من 20 سفارة ومركزًا إعلاميًا بديلًا في الخارج.

قال تسيخانوسكايا (40 عاما) ، مدرس اللغة الإنجليزية السابق الذي هرب بعد خوض الانتخابات ضد لوكاشينكو في انتخابات 2020 وصفها النقاد بأنه مزور ، إن المعارضة ستسعى للحصول على اعتراف دولي بجوازات السفر البديلة.

وفي حديثه في فندق في وارسو أمام عدة مئات من النشطاء ، بما في ذلك وسائل الإعلام المستقلة والجماعات المدنية ، حث تسيخانوسكايا قوى المعارضة في الخارج على الاتحاد ودعم إنشاء حركة 'بيلاروسيا الجديدة'.

وقالت في التجمع السنوي الثاني للمعارضة بعد اجتماع العام الماضي في ليتوانيا.

واضافت 'لقد اعتدنا على حقيقة أنه بسبب سياسة النظام ، فإن بيلاروسيا المسالمة لدينا تسمى اليوم دولة معتدية - وتوضع على نفس مستوى روسيا.'

استخدمت روسيا حليفتها بيلاروسيا كنقطة انطلاق لغزوها لأوكرانيا.

وقالت تسيخانوسكايا إن المعارضة تنظم مبادرات لتعزيز المسرح الناطق باللغة البيلاروسية وطباعة الكتب والتعليم.

وأضافت تسيخانوسكايا: 'هذا يسمح لنا بالحفاظ على هويتنا - ونقل قيمنا الوطنية إلى الجيل الجديد من البيلاروسيين'.

لطالما كانت روسيا اللغة الأولى بحكم الأمر الواقع ، مع استخدام اللغة البيلاروسية من قبل السلطات على أنها مؤيدة للمعارضة.

استمرت الاحتجاجات على فوز لوكاشينكو في انتخابات عام 2020 ، والذي كان رسميًا بأغلبية ساحقة ، لعدة أشهر قبل أن تطفئها قوات الأمن ، مما أدى إلى نزوح جماعي للبيلاروسيين.

حكم لوكاشينكو بيلاروسيا بأول من حديد منذ عام 1994 ، مستخدمًا قوات الأمن لترهيب وضرب وسجن خصومه أو إجبارهم على الفرار إلى الخارج.

زوج تسيخانوسكايا ، سيارهي تسيخانوسكي ، مسجون منذ عام 2020 بعد منعه من المشاركة في الانتخابات التي تنافست عليها زوجته بدلاً من ذلك.

الاحتجاجات البيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا جوازات السفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

موضوعات متعلقة

محام فرنسي لزعيم المعارضة في السنغال يكشف تفاصيل اعتقاله

مواد سرية تثير مخاوف هيئة المحكمة الفيدرالية بواشنطن ضد ترامب

مسئولون روس: أوكرانيا قصفت جامعة دونيتسك بقذائف عنقودية

مايك بنس شاهدا على محاكمة ترامب بتهمة تدبير مؤامرة إجرامية

العثور على جثة مكسيكية في قناة برلين والشرطة تقرر تشريحها

هيروشيما تحيي ذكرى القنبلة الأمريكية وتصف الردع النووي بـ 'الحماقة'

رئيس وزراء النيجر المخلوع: نتوقع إطلاق سراح بازوم وإعادته إلى منصبه

روسيا: محاولات الغرب لدعم أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

ترشيحاتنا

ليلى عز العرب: أحلم بتقديم شخصية نفرتاري في السينما

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ