لتحفيز السياحة .. شركة طيران توزع 10 آلاف تذكرة مجانية |تفاصيل

ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، اليوم الإثنين، إن خطوط هونج كونج الجوية أصدرت 9800 تذكرة طيران لتوزيعها على سكان هونج كونج مجانا كجزء من حملة حكومية لتشجيع السياحة الخارجية.

ومع اندفاع المستخدمين لحجز تذاكرهم المجانية، تعطل موقع الشركة مؤقتا، وعندما تعافى قال العديد من المستخدمين إنهم طردوا مرارا وتكرارا من قائمة الانتظار الإلكترونية.

وقالت “ساوث تشاينا مورنينج بوست”، إن أولئك الذين نجحوا في حجز رحلة مجانية سيتمكنون من استخدامها في غضون ستة أشهر.

في عام 2022، أطلقت حكومة هونج كونج برنامج “هالو هونج كونج” الذي يهدف إلى تشجيع السكان المحليين على السفر إلى الخارج وبالتالي تقليل الضغط على اقتصاد المنطقة أثناء تعافيها من جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر توزيع ما مجموعه 80 ألف تذكرة طيران مجانية بين شركات النقل الجوي المحلية، مثل هونج كونج إكسبريس وكاثي باسيفيك وخطوط هونج كونج الجوية.