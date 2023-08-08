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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هذا ما قاله كبير الدبلوماسيين الصينيين لـ لافروف بعد اجتماع السعودية

الصين وروسيا
الصين وروسيا

قال كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي لنظيره الروسي سيرجي لافروف، إن بكين ستظل على موقفها، "محايدة" بشأن الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد يوم من مشاركة وفد صيني في  المحادثات الدولية بشأن إنهاء الصراع الروسي الأوكراني في جدة بالسعودية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي اتصال هاتفي، أكد وانج لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن الصين وروسيا "صديقان وشريكان جديران بالثقة ويمكن الاعتماد عليهما".

وقال وانج: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية ، ستتمسك الصين بموقف مستقل وحيادي ، وستكون صوتًا موضوعيًا وعقلانيًا ، وتعزز بنشاط محادثات السلام ، وتسعى جاهدة للبحث عن حل سياسي في أي مناسبة دولية متعددة الأطراف" ، وفقًا لبيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية.

وجاءت هذه الدعوة عقب محادثات استمرت يومين  استضافتها المملكة العربية السعودية ، حيث اجتمعت قرابة 40 دولة ، بما في ذلك حلفاء أوكرانيا الرئيسيين ، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا ، بالإضافة إلى الهند وعدد من دول الشرق الأوسط ، لمناقشة حل الصراع ، بعد مرور 18 شهرًا عليه.

واتفقت المجموعة على أهمية الحوار الدولي لإيجاد "أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام" ، بحسب وسائل إعلام سعودية رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيانها، إن لافروف "يقدر ويرحب بالدور البناء الذي تلعبه الصين" تجاه حل سياسي "للأزمة الأوكرانية".

وأمس، أشادت بكين بالمحادثات بهدف إيجاد صيغة للسلام في أوكرانيا.

وذكرت الصين نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الصينية إن الاجتماع الذي استمر يومين في جدة ساعد في "تعزيز الإجماع الدولي" بشأن إيجاد حل سلمي للصراع .

وأسفرت القمة عن تعهد بإجراء مزيد من المناقشات في المستقبل، بينما أشادت أوكرانيا بحضور الصين باعتباره انتصارًا دبلوماسيًا.

 ولم تحضر بكين جولة سابقة من المحادثات في الدنمارك في يونيو، إلا أنها استجابت للسعودية، وحضرت القمة.

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