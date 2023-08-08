أضرار الإفراط في تناول الحليب يسبب كوارث صحية

يعرف الحليب بـ فوائده وعناصره الغذائية والصحية، فهو مصدر غني بالكالسيوم الذي يعزز التطور الصحي للعظام والأسنان، فبالرغم من أن تناول الحليب مهم لصحة العظام إلا أن ظهور بعض المشكلات الصحية قد تتسبب في ضرورة التوقف فورا عن شرب الحليب.لذا سوف نوضح أضرار شرب الحليب بكثرة، خاصة بدون او شربه بارداً، او شربه قبل النوم مباشرة نرصد هذه الأضرار وفقًا لموقع "Family Doctor".



أضرار شرب الحليب بكثرة:

كشفت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب يوميا من الحليب قد يؤدي إلى هشاشة العظام خاصة لدى النساء في سن اليأس وبعده.



من أضرار الحليب أيضًا أنه يسبب ظهور حب الشباب، حيث وجدت دراسة علاقة ذات دلالة إحصائية بين استهلاك الحليب وتفاقم حالة حب الشباب لدى المراهقين.

شرب الحليب بكثرة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

تناول الحليب بكثرة يسبب زيادة الوزن حيث أظهرت دراسة قامت بها كلية طب هارفارد شملت 12 ألف طفل أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب من الحليب يوميا يزيد معدلات الوزن لدى 35% من الأطفال الذين يتناولون هذه الكمية مقارنة بغيرهم ممن تناولوا كوبا أو اثنين يوميا.

الإفراط في تناول الحليب يمكن أن يسبب أنواعا معينة من السرطانات مثل سرطان البروستاتا أو الثدي.



وأظهرت دراسة سويدية أن النساء اللواتي تناولن أربع حصص أو أكثر من منتجات الألبان كل يوم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.



شرب الحليب بكثرة قد يسبب مشكلات مثل الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال، والتشنجات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

يتسبب استهلاك الحليب بكثرة في التعرض للحساسية وأمراض جلدية مختلفة بينها الأكزيما، ولذلك يجب خفض استهلاكه لضمان تحسن مثل هذه الحالات.



ينتج الكوليسترول في مجرى الدم مباشرة من النظام الغذائي، وتحتوي 100 غرام من حليب البقر العادي على 10 غرامات من الكوليسترول، ما يجعل تناول الكثير من الحليب يوميا أمرا خطيرا.

أضرار شرب الحليب بدون غلي:

شرب الحليب غير المغلي يسبب لعدوى بكتيريا وبعض الأعراض، والتي تظهر بعد 2-5 أيام من التعرض للبكتيريا، ومنها: المغص، والتقيؤ، والإسهال الدموي، وقد تؤدي إلى فشلٍ كلويٍّ حاد عند الأطفال أيضاً، ومن المضاعفات التي قد تسببها هذه البكتيريا: الحمى، والنزيف، والنوبات، والفشل الكلوي عند البالغين.



يقول بعض الأطباء أن الحليب الخام ليس آمنًا تماماً وذلك لأنه يمكن أن يوجد به العديد من الجراثيم الخطرة مثل البروسيلا والعطيفة و الكريبتوسبوريديوم والإشريكية القولونية والليستيريا والسالمونيلا



شرب الحليب بدون غلي يمكن أن يسبب البكتيريا ومشاكل صحية خطيرة، وذلك بشكل خاص لدى الأشخاص ذات المناعة المنخفضة، فهناك الكثير من حالات تفشي العدوى البكتيرية التي كان سببها الحليب الغير مبستر ومنتجات الألبان الخام.

يمكن أن يتسبب تناول الحليب الغير مغلي في الإصابة بأمراض خطيرة منقول عن طريق الغذاء والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حالة صحية خطيرة، وأيضا يمكن أن يكون حساسية من حليب البقر عند بعض الأطفال وأيضا الكبار.



في حالة تخزين الحليب الغير مبستر في درجات الحرارة المرتفعة ، تنخفض مدة الصلاحية وذلك بسبب أن العصيات اللبنية في الحليب تبدأ في تكوين حمض اللاكتيك الذي يسبب تخثر الحليب،

فإنه غالباً ما يكون الحليب ضار.

أضرار شرب الحليب قبل النوم :

شرب الحليب قبل النوم قد يتسبب في الصعوبة في الهضم بسبب عدم تحمل اللاكتوز عند إستهلاك الحليب مما يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، والإصابة بالغثيان.



شرب الحليب قبل النوم قد يؤدي إلى الإلتهاب والألم بالمفاصل والعضلات، وهذا لأن الحليب يعتبر شديد الحموضة .

تناول الحليب سببا في إرتفاع معدل الكوليسترول بالدم والذي ينتج عنه الأمراض القلبية والجلطات.

على الرغم من أن الحليب يحتوي على الجزئيات الأفيونية إلا أن الدراسات العلمية أكدت أنه من الصعب هضم الحليب قبل النوم، مما يؤثر على محاولة إنتاج الطاقة بالجسم وهذا يتسبب في الإجهاد والتسبب في إضطربات النوم.



عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، مما يؤدي إلى ظهور أعراض للحساسية وخاصة على الجهاز التنفسي وأيضا حساسية الجلد والجهاز الهضمي.



عند تناول الحليب قبل النوم يسبب الإصابة بحب الشباب لدى المراهقين والتهاب والم المفاصل والعضلات وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والإصابة بحساسية اللاكتوز أيضاً الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

أضرار شرب الحليب بارداً للاطفال:



لا يكن إطعام الطفل الحليب البارد خيارًا جيدًا. يجب تسخين الحليب قبل إطعامه للطفل.

يمكن أن يتسبب الحليب باردا في الانتفاخ الحليب الانتفاخ والغازات لصغار السن بسبب صعوبة هضمه.

يمكن للحليب البارد أن يتسبب في زيادة الوزن شرب الحليب كامل الدسم يوميا يساعد في زيادة الوزن لذلك تجنب كامل الدسم بخالي الدسم أو الزبادي لدى الأطفال لأطفال.



إن تناول الحليب بارداً للاطفال، يمكن أن يكون له مخاطر، بما في ذلك يسبب مشاكل في القلب، إضافة إلى أن الحليب يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبّعة والكولسترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويجب أن يتناول الطفل الحليب دافئ.



- يسبب الحليب باردا بعض المشاكل، لدى الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.



- شرب الحليب باردا يمكن أن يسبّب اضطرابات في الهضم.



يزيد الحليب البارد من خطر الإصابة بأمراض القلب تحتوي جميع منتجات الألبان على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة، وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين.



- يساعد الحليب على زيادة البلغم واحدة من الآثار الجانبية لشرب الحليب يوميا أنه يساعد على زيادة البلغم و مشاكل في الجهاز الهضمي.



أضرار شرب الحليب بعد المضاد الحيوي:



إحدى الدراسات أظهرت أن المضادات الحيوية التي تُعطى للأبقار قد تؤثر على الصحة بشكل غير مباشر، حيث يعد الدواء حيويا لصحة الحيوانات، لكنه من ناحية أخرى يتسبب في تطور بكتيريا مقاومة للميكروبات.

ينصح الأطباء بعدم تناول المضاد الحيوي ، خاصةً مع منتجات الألبان، لأن معدن الكالسيوم -أحد أبرز العناصر الغذائية الموجودة فيها ،يمنع الجسم من امتصاصها.



يفضل الحصول على المضادات الحيوية بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة التي تحتوي على أحد منتجات الألبان، مع مراعاة عدم بلعها باستخدام الحليب، واستبداله بكوب من الماء الفاتر.



عدم بلع أقراص الدواء باستخدام الحليب المشروبات الساخنة، لأن حرارتها العالية تؤثر سلبًا على فعاليتها.



عدم تناول الحليب بعد أخذ الدواء والمضاد الحيوي، إلا إذا أوصى الطبيب المختص بذلك.

- ضرورة تجنب تناول الحليب بعد الأدوية والمكملات الغذائية.

- طلب المساعدة الطبية في حال ظهور أي آثار جانبية عند شرب الحليب بعد تناول الدواء.