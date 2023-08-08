عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أضرار الإفراط في تناول الحليب يسبب كوارث صحية

اضرار تناول الحليب
اضرار تناول الحليب بكثرة

يعرف الحليب بـ فوائده وعناصره الغذائية والصحية، فهو مصدر غني بالكالسيوم الذي يعزز التطور الصحي للعظام والأسنان، فبالرغم من أن تناول الحليب مهم لصحة العظام إلا أن ظهور بعض المشكلات الصحية قد تتسبب في ضرورة التوقف فورا عن شرب الحليب.لذا سوف نوضح  أضرار شرب الحليب بكثرة، خاصة  بدون او شربه  بارداً، او شربه  قبل النوم مباشرة  نرصد هذه الأضرار  وفقًا لموقع "Family Doctor".


أضرار شرب الحليب بكثرة:

كشفت دراسة نشرتها المجلة الطبية البريطانية أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب يوميا من الحليب قد يؤدي إلى هشاشة العظام خاصة لدى النساء في سن اليأس وبعده.


من أضرار الحليب أيضًا أنه يسبب ظهور حب الشباب، حيث وجدت دراسة علاقة ذات دلالة إحصائية بين استهلاك الحليب وتفاقم حالة حب الشباب لدى المراهقين.

 

شرب الحليب بكثرة يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة، التي تتسبب في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم.

 

تناول الحليب بكثرة يسبب زيادة الوزن حيث أظهرت دراسة قامت بها كلية طب هارفارد شملت 12 ألف طفل أن شرب أكثر من ثلاثة أكواب من الحليب يوميا يزيد معدلات الوزن لدى 35% من الأطفال الذين يتناولون هذه الكمية مقارنة بغيرهم ممن تناولوا كوبا أو اثنين يوميا.

 

الإفراط في تناول الحليب يمكن أن يسبب أنواعا معينة من السرطانات مثل سرطان البروستاتا أو الثدي.


وأظهرت دراسة سويدية أن النساء اللواتي تناولن أربع حصص أو أكثر من منتجات الألبان كل يوم أكثر عرضة للإصابة بسرطان المبيض.


شرب الحليب بكثرة قد يسبب مشكلات مثل الانتفاخ والغثيان والغازات والإسهال، والتشنجات ومشاكل في الجهاز الهضمي.

يتسبب استهلاك الحليب بكثرة في التعرض للحساسية وأمراض جلدية مختلفة بينها الأكزيما، ولذلك يجب خفض استهلاكه لضمان تحسن مثل هذه الحالات.


ينتج الكوليسترول في مجرى الدم مباشرة من النظام الغذائي، وتحتوي 100 غرام من حليب البقر العادي على 10 غرامات من الكوليسترول، ما يجعل تناول الكثير من الحليب يوميا أمرا خطيرا.

 

أضرار شرب الحليب بدون غلي:

 

شرب الحليب غير المغلي يسبب لعدوى بكتيريا وبعض الأعراض، والتي تظهر بعد 2-5 أيام من التعرض للبكتيريا، ومنها: المغص، والتقيؤ، والإسهال الدموي، وقد تؤدي إلى فشلٍ كلويٍّ حاد عند الأطفال أيضاً، ومن المضاعفات التي قد تسببها هذه البكتيريا: الحمى، والنزيف، والنوبات، والفشل الكلوي عند البالغين.


يقول بعض الأطباء أن الحليب الخام ليس آمنًا تماماً وذلك لأنه يمكن أن يوجد به العديد من الجراثيم الخطرة مثل البروسيلا والعطيفة و الكريبتوسبوريديوم والإشريكية القولونية والليستيريا والسالمونيلا


شرب الحليب بدون غلي يمكن أن يسبب البكتيريا ومشاكل صحية خطيرة، وذلك بشكل خاص لدى الأشخاص ذات المناعة المنخفضة، فهناك الكثير من حالات تفشي العدوى البكتيرية التي كان سببها الحليب الغير مبستر ومنتجات الألبان الخام.

يمكن أن يتسبب تناول الحليب الغير مغلي في الإصابة بأمراض خطيرة منقول عن طريق الغذاء والتي يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى حالة صحية خطيرة، وأيضا يمكن أن يكون حساسية من حليب البقر عند بعض الأطفال وأيضا الكبار.


في حالة تخزين الحليب الغير مبستر في درجات الحرارة المرتفعة ، تنخفض مدة الصلاحية وذلك بسبب أن العصيات اللبنية في الحليب تبدأ في تكوين حمض اللاكتيك الذي يسبب تخثر الحليب، 
فإنه غالباً ما يكون الحليب ضار.

 

أضرار شرب الحليب قبل النوم :

شرب الحليب قبل النوم قد يتسبب في الصعوبة في الهضم بسبب عدم تحمل اللاكتوز عند إستهلاك الحليب مما يؤدي إلى متلازمة القولون العصبي، والإصابة بالغثيان.


شرب الحليب قبل النوم قد يؤدي إلى الإلتهاب والألم بالمفاصل والعضلات، وهذا لأن الحليب يعتبر شديد الحموضة .

تناول الحليب سببا في إرتفاع معدل الكوليسترول بالدم والذي ينتج عنه الأمراض القلبية والجلطات.

على الرغم من أن الحليب يحتوي على الجزئيات الأفيونية إلا أن الدراسات العلمية أكدت أنه من الصعب هضم الحليب قبل النوم، مما يؤثر على محاولة إنتاج الطاقة بالجسم وهذا يتسبب في الإجهاد والتسبب في إضطربات النوم.


عدم القدرة على تحمل اللاكتوز، مما يؤدي إلى ظهور أعراض للحساسية وخاصة على الجهاز التنفسي وأيضا حساسية الجلد والجهاز الهضمي.


عند تناول الحليب قبل النوم يسبب الإصابة بحب الشباب لدى المراهقين والتهاب والم المفاصل والعضلات وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم والإصابة بحساسية اللاكتوز أيضاً الإصابة بمتلازمة القولون العصبي.

 

أضرار شرب الحليب بارداً للاطفال:


لا يكن إطعام الطفل الحليب البارد خيارًا جيدًا. يجب تسخين الحليب قبل إطعامه للطفل.

يمكن أن يتسبب الحليب باردا في الانتفاخ الحليب الانتفاخ والغازات لصغار السن بسبب صعوبة هضمه.

يمكن للحليب البارد أن يتسبب في زيادة الوزن شرب الحليب كامل الدسم يوميا يساعد في زيادة الوزن لذلك تجنب كامل الدسم بخالي الدسم أو الزبادي لدى الأطفال لأطفال.


إن تناول الحليب بارداً للاطفال، يمكن أن يكون له مخاطر، بما في ذلك يسبب مشاكل في القلب، إضافة إلى أن الحليب يحتوي على كمية عالية من الدهون المشبّعة والكولسترول، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ويجب أن يتناول الطفل الحليب دافئ.


- يسبب الحليب باردا بعض المشاكل، لدى الذين يعانون من حساسية تجاه الحليب.


- شرب الحليب باردا يمكن أن يسبّب اضطرابات في الهضم.


يزيد الحليب البارد من خطر الإصابة بأمراض القلب تحتوي جميع منتجات الألبان على نسبة عالية من الكولسترول والدهون المشبعة، وقد يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين.


- يساعد الحليب على زيادة البلغم واحدة من الآثار الجانبية لشرب الحليب يوميا أنه يساعد على زيادة البلغم و مشاكل في الجهاز الهضمي.


أضرار شرب الحليب بعد المضاد الحيوي:


إحدى الدراسات أظهرت أن المضادات الحيوية التي تُعطى للأبقار قد تؤثر على الصحة بشكل غير مباشر، حيث يعد الدواء حيويا لصحة الحيوانات، لكنه من ناحية أخرى يتسبب في تطور بكتيريا مقاومة للميكروبات.

ينصح الأطباء بعدم تناول المضاد الحيوي ، خاصةً مع منتجات الألبان، لأن معدن الكالسيوم -أحد أبرز العناصر الغذائية الموجودة فيها ،يمنع الجسم من امتصاصها.


يفضل الحصول على المضادات الحيوية بعد مرور ساعتين من تناول الوجبة التي تحتوي على أحد منتجات الألبان، مع مراعاة عدم بلعها باستخدام الحليب، واستبداله بكوب من الماء الفاتر.


عدم بلع أقراص الدواء باستخدام  الحليب المشروبات الساخنة، لأن حرارتها العالية تؤثر سلبًا على فعاليتها.


عدم تناول الحليب بعد أخذ الدواء والمضاد الحيوي، إلا إذا أوصى الطبيب المختص بذلك.

- ضرورة تجنب تناول الحليب بعد الأدوية والمكملات الغذائية.

- طلب المساعدة الطبية في حال ظهور أي آثار جانبية عند شرب الحليب بعد  تناول الدواء.

اضرار تناول الحليب بكثرة اضرار تناول الحليب قبل النوم اضرار تناول الحليب باردا للاطفال اضرار تناول الحليب اضرار تناول الحليب بعد المضاد الحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

موضوعات متعلقة

يؤدي للوفاة.. جمال شعبان يحذر من الافراط في شرب الماء .. تفاصيل

أسرع طريقة لعمل خل التفاح في البيت.. صحي ومضمون

أفضل نظام غذائي لتخفيف أعراض حصوات الكلي.. تعرف عليه

حلوي الدايت .. طريقة عمل كيك الشوفان بالشيكولاتة

أكلة فرنسية.. طريقة عمل الكريب في البيت زي المطاعم ..مفضلة للأطفال

كيف تحافظ علي عظامك بعد سن الاربعين ؟

بيعكنن مزاجهم .. ابراج يكرهون حر الصيف ويؤثر علي حالتهم النفسية

عصائر ومشروبات سحرية لتفتيت حصوات الكلى بدون أدوية

ترشيحاتنا

إنجازات السيسي.. تأهيل الترع والصرف المغطى أهم مشروعات حياة كريمة بـ20 محافظة

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ