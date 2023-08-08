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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. وداعا ماسنجر .. تحذير للملايين من مستخدمي جوجل و Gmail

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

مفاجأة صادمة.. الذكاء الاصطناعي يمكنه سرقة كلمات المرور بدقة تقارب 100٪


اكتشف باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي سرقة بيانات المستخدمين، وسرقة كلمات المرور الخاصة بحساباتهم بدقة تصل إلى 95٪ من خلال الاستماع إلى ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح.


بشرى سارة لعشاق هواتف سامسونج .. تفاصيل


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص هواتفها الذكية على الإطلاق لهذا العام، حيث من المتوقع أن تطلق هاتف Galaxy A05 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه.

 

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك


أعلنت منصة فيسبوك Facebook اليوم أنها ستُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة في ماسنجر Messenger  بدءا من 28 سبتمبر، 2023. هذا يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر كتطبيق الرسائل النصية القصيرة الافتراضي لن يتمكنوا بعد الآن من إرسال أو استقبال الرسائل النصية بعد تحديث التطبيق.

 

بقدرات تنافس الفلاجشيب.. أفضل هواتف الفئة المتوسطة في 2023


يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، موبايلات الفئة المتوسطة نظرا لأنها تجمع بين المواصفات والإمكانات المتميزة مع سعر يتوافق مع الشباب والفئة المتوسطة، حيث تقترب هذه الهواتف من مواصفات هواتف الفلاجشيب الرائدة وتصميمها الأنيق.    

 

تحذير عاجل للملايين من مستخدمي تطبيقات جوجل و Gmail.. تفاصيل


حذر خبراء في مجال التكنولوجيا من أنه يمكن لمستخدمي تطبيقات جوجل المختلفة، ومنها تطبيق البريد الإلكتروني Gmail أن يتعرضوا لإغلاق صندوق الوارد الخاص بهم في Gmail، أو حتى حذف حساباتهم نهائيًا ما لم يتبعوا القواعد الجديدة الخاصة بشركة جوجل.

 

بمواصفات فائقة.. أرخص موبايل سامسونج في 2023


تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على توفير هواتف ذكية بأسعار رخيصة للغاية مع الحفاظ على مواصفات متميزة لعدد كبير من مستخدميها، منها فئة الشباب ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الفئة المتوسطة، حيث كانت قد أطلقت الشركة مؤخرا عددا من هذه الهواتف ضمن هذه الفئة.

 

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