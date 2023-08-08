أخبار التكنولوجيا.. وداعا ماسنجر .. تحذير للملايين من مستخدمي جوجل و Gmail

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



اكتشف باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية أنه يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي سرقة بيانات المستخدمين، وسرقة كلمات المرور الخاصة بحساباتهم بدقة تصل إلى 95٪ من خلال الاستماع إلى ما يتم كتابته على لوحة المفاتيح.



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص هواتفها الذكية على الإطلاق لهذا العام، حيث من المتوقع أن تطلق هاتف Galaxy A05 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث حصل الهاتف على عدد من شهادات الاعتماد تمهيدا لإطلاقه.



أعلنت منصة فيسبوك Facebook اليوم أنها ستُنهي دعم الرسائل النصية القصيرة في ماسنجر Messenger بدءا من 28 سبتمبر، 2023. هذا يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على ماسنجر كتطبيق الرسائل النصية القصيرة الافتراضي لن يتمكنوا بعد الآن من إرسال أو استقبال الرسائل النصية بعد تحديث التطبيق.



يفضل الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية، موبايلات الفئة المتوسطة نظرا لأنها تجمع بين المواصفات والإمكانات المتميزة مع سعر يتوافق مع الشباب والفئة المتوسطة، حيث تقترب هذه الهواتف من مواصفات هواتف الفلاجشيب الرائدة وتصميمها الأنيق.



حذر خبراء في مجال التكنولوجيا من أنه يمكن لمستخدمي تطبيقات جوجل المختلفة، ومنها تطبيق البريد الإلكتروني Gmail أن يتعرضوا لإغلاق صندوق الوارد الخاص بهم في Gmail، أو حتى حذف حساباتهم نهائيًا ما لم يتبعوا القواعد الجديدة الخاصة بشركة جوجل.



تعمل شركة سامسونج الكورية الجنوبية على توفير هواتف ذكية بأسعار رخيصة للغاية مع الحفاظ على مواصفات متميزة لعدد كبير من مستخدميها، منها فئة الشباب ومحدودي الدخل بالإضافة إلى الفئة المتوسطة، حيث كانت قد أطلقت الشركة مؤخرا عددا من هذه الهواتف ضمن هذه الفئة.