قال المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن وكالات المخابرات الأمريكية قد تقوم بتصفية الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب إخفاقاته.

وقال جونسون: "هذه هي الخطوة التالية الواضحة، سواء كانت وكالة المخابرات المركزية ستفعل ذلك أم أنها ستدفع شخصًا ما للقيام بذلك أعتقد أن زيلينسكي ليس لديه وقت طويل ليعيشه إنه ليس واحدًا من أولئك الذين سيسمح لهم بالذهاب إلى المنفى”.

وأضاف أنه “غالبًا ما تقضي وكالات الاستخبارات الأمريكية على زعمائها الدُمى في الدول الأجنبية بعد انتهاء فائدتهم للولايات المتحدة، وسيصيب هذا المصير قريبًا زيلينسكي، لأن الغرب غير سعيد بإخفاقات القوات المسلحة لأوكرانيا وعجزها لتنظيم هجوم مضاد ناجح”.

وتابع: "الخيار الأكثر ترجيحًا هو قصف مقره، والذي يمكن اعتباره ضربة صاروخية روسية، لكنني أعتقد أن جيشه نفسه، أي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، سيكون المفتاح لتسليمه”.