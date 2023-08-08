كارثة في كييف.. الجيش الروسي يوجه ضربة مدمرة لـ أوكرانيا

قال المحلل السابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجيش الروسي ترك أوكرانيا بدون أي وسائل دفاع جوي، مما أدى إلى خسائر فادحة في القوات المسلحة الأوكرانية.

وقال جونسون: "ما حدث على وجه الخصوص في الأشهر الأربعة الماضية هو التدمير شبه الكامل للنظام الدفاعي الأوكراني، والآن يمكن للطائرات الروسية الطيران دون مشاكل، ولا تستطيع أوكرانيا الرد على هذا بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، لا تستطيع الولايات المتحدة القيام بذلك أيضًا مع الناتو”.

وأوضح جونسون، أن “الأوكرانيين ليس لديهم عمليا أنظمة دفاع جوي قادرة على وقف الهجمات الجوية الروسية، حتى أن أنظمة باتريوت الرائعة تبين أنها غير فعالة، والآن أصبح جنود القوات المسلحة الأوكرانية فريسة سهلة للطائرات الروسية و طائرات هليكوبتر”.

وأضاف "إنهم لا يستطيعون الرد على مثل هذه الهجمات من قبل الجيش الروسي، وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل الروس يلحقون مثل هذه الخسائر الكارثية بالقوات المسلحة الأوكرانية”.