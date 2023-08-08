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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

بطاقة التموين
بطاقة التموين

يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين 2023، للاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق،  باستخدام النقاط من علي بطاقة التموين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

  1. اختر إضافة أفراد أسرتي.
  2.  قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.
  3. يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.
  4.  كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.
  5.  اختيار الصفة ضم أبناء.
  6.  اختر كلمة إضافة.
إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

  1. من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية
  2. الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة.
  3. يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية
  4.  وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

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إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي.

 قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

 كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.

 اختيار الصفة ضم أبناء.

 اختر كلمة إضافة.

 

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

من خلال اتباع الطرق التأليه:-

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

 

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الإضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

 انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه 

 إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة 

المرأة المعيلة 

الأرملة

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023
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