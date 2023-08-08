يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية إضافة وتعديل المواليد علي بطاقة التموين 2023، للاستفادة من الدعم المقدم من الوزارة، لدعم الأسر الأكثر احتياجا، لمواجهة حالة الغلاء بالأسواق، باستخدام النقاط من علي بطاقة التموين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي. قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته. يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة. كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة. اختيار الصفة ضم أبناء. اختر كلمة إضافة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد على بطاقات التموين اونلاين

من خلال الرابط على موقع بوابة مصر الرقمية الحد الأقصى لبطاقة التموين 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة. يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

اختر إضافة أفراد أسرتي.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته.

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة.

اختيار الصفة ضم أبناء.

اختر كلمة إضافة.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2023

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2023

من خلال اتباع الطرق التأليه:-

التسجيل على موقع بوابة مصر الرقمية.

تسجيل سجل حساب جديد.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الاسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

الشروط تتضمن الاتي:-

أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي

الإضافة بحد أقصى فردين

الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه

انخفاض المعاش الشهري عن 2500 جنيه

إضافة مواليد العمالة غير المنتظمة

المرأة المعيلة

الأرملة