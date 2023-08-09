ريهام السهلي: لم أتوقع تعييني رئيسا لشبكة قنوات DMC

علقت الإعلامية ريهام السهلي، على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتعيينها رئيسا لشبكة قنوات دي إم سي.

وقالت ريهام السهلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية "، :" لم أتوقع تعيينني رئيسة لشبكات قنوات دي إم سي ".

وأضاف ريهام السهلي :"أمامي مسؤولية كبيرة ومهمة ليست سهلة"، مضيفة :" ممتنة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لثقتها في ".

وتابعت ريهام السهلي :" لابد أن أبذل أكبر جهد ممكن من أجل إحداث التطوير المطلوب في شيكة قنوات دي إم سي ".

وأكملت ريهام السهلي :" منذ بداية عملي في مجال الإعلام في التسعينات كنت أجد تقدير لعملي وعلى الإعلامي أن يبذل قصارى جهده ".