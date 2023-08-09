اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

يواصل موقع صدى البلد نشر نص أمر الإحالة في واقعة تهديد فتاة بنشر صورها عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة حلوان.



ويرصد صدى البلد نص أقوال الضحية صاحبه الفيديوهات المثيرة، حيث تقول إن المتهم ابراهيم .م.، قام بابتزازها وتهديدها بنشر صورها عارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

وعن كم عدد المرات التي قامت فيها بإرسال تلك الصور والفيديوهات الخاصة بها للمتهم إبراهيم، أكدت الضحية أنها أرسلت له صورًا وفيديوهات “كتير أوى”.

فتاة حلوان



وأكدت، ضحية حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة على الفيس بوك، أنها أرسلت صورها إلي حبيبها الذي تعرفت عليه من خلال تطبيق الواتساب، مؤكدة أنها أرسلت له صورًا وفيديوهات خاصة بجسمها "كتير قوي".

وأوضحت فتاة حلوان، أنها كانت في البداية ترسل تلك الصور والفيديوهات محل الواقعة بناء على رضاها، ولكن مع الوقت ابراهيم حب صور جسمى العريانة وبقى شبه يومي يطلب منى صور وفيديوهات زيادة وبيهددنى بنشرها على الإنترنت، فكنت ببعت له غصب عنى.



وتابعت الضحية ، في الفترة الأخيرة إبراهيم بقي يطلب مني بشكل يومي صور لجسمي، وفيديوهات مختلفة لجسمى وأنا عريانة بأوضاع مختلفة ليا وكان يهددنى في كل مرة إنه هيفضحني لو مبعتش.

وقال المتهم، أنا كنت موجود في جروب على الواتساب، وكنت دايما بكلم بنات ونتقابل في الميادين العامة والمنتزهات بعد التعارف بيينا.

وأضاف، في الفترة الأخيرة دخلت على جروب على الواتساب، كان فيه بنات وشباب، اتعرفت خلالها على فتاة عندها 18 سنة، اسمها ر.س، وكان الجروب بيدخله بنات وشباب كتير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن أماكن مختلفة".

وتابع: بعد ما اتعرفت على الضحية أوهمتها بحبي لها وبعدها طلبت منها صور شخصية وبعدها طلبت منها صور عريانة وهي مرفضتش وبعتتلي صورها. وفي الوقت ده أنا قولت لها: "جسمك حلو وعاجبني". وأوهمتها بالجواز.

الفتاة الضحية



وقالت الفتاة المجني عليها: أنا اتعرفت على ابراهيم من خلال جروب على الواتساب وبعد مرور أيام بعت له صور لجسمي وأنا عريانة برضايا من غير أي ضغوطات، وبعدها لقيت المتهم بيهددني بفضح أمري على الفيسبوك".

وتابعت، بعد مرور أيام من التهديد، قال لي: "ابعتيلي صور لجسمك بالكامل"، في ذلك الوقت أنا رفضت، وطلبت منه عدم الحديث في الموضوع ده تاني، ولكن المتهم قام بتهديدي بنشر صوري على الفيسبوك وفضح أمري.

وعن بداية التعارف بين المتهم والمجني عليها قالت: "أنا كنت موجودة في جروب على الواتساب، وكان الجروب بيدخله بنات وولاد كثير تتعرف على بعض من محافظات مختلفة ومن اماكن مختلفة".

وتابعت الضحية في أقوالها، بعدها تعرفت على المتهم ومع مرور الوقت طلب مني صور خاصة وبعدها صاحبها بتهديد مستمر لنشر تلك الصور عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.

قانون العقوبات



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وتنص المادة 326 من قانون العقوبات على "أن كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".

المؤبد

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ونصت المادة 327 على " أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن".

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ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.